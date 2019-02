"Es crucial que nos habiliten a a vender U$S8.000 millones"

23/02/2019 -

El economista Miguel Angel Broda señaló que ‘Es crucial que el FMI nos habilite a vender dólares sobrantes del Tesoro en grandes magnitudes. Después, si se usan o no dependerá de cómo es la demanda y la oferta. Es muy importante la decisión que se está tomando en estos días’, aseguró con relación a la misión del organismo multilateral. ‘Mi número es 8.000 millones, pero ojalá me quede corto y sea más. Con eso y la venta en futuros del Banco Central, probablemente el dólar no llegue a la banda superior, si es que Cristina no está tres puntos arriba en las encuestas’, agregó.