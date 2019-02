Tottenham quiere meterles presión a los punteros

23/02/2019 -

El Tottenham Hotspur del DT argentino Mauricio Pochettino tratará de meterle presión a los punteros, objetivo que alcanzará si supera hoy de visitante a Burnley, en partido de la 27ma fecha de la Premier League del fútbol de Inglaterra.

Tottenham, en el que juegan Erik Lamela, Juan Foyth y Paulo Gazzaniga, suma 60 unidades y está a cinco de los líderes, Liverpool (que se enfrenta el domingo a Manchester United) y Manchester City, que adelantó su partido con Everton (2 vs. 0).

La fecha se inició con la goleada como visitante de Watford (con el tucumano Roberto Pereyra) ante Cardiff City 5 a 1 y el triunfo de West Ham (con Pablo Zabaleta y Manuel Lanzini) ante Fulham (Luciano Vietto estuvo en el banco) 3 a 1.

El programa de la fecha 27 de la Premier League:

Hoy: Burnley vs. Tottenham, Bournemouth vs. Wolverhampton, Newcastle United vs. Huddersfield y Leicester City vs. Crystal Palace.

Mañana: Arsenal vs. Southampton y Manchester United vs. Liverpool.

Postergado: Chelsea vs. Brighton and Hove.