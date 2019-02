Barcelona tiene hoy una visita de riesgo a Sevilla

23/02/2019 -

Barcelona, líder de la liga española de fútbol y con el astro rosarino Lionel Messi, tendrá esta tarde un compromiso de riesgo, visitante ante el Sevilla, en partido de la fecha 25 del certamen.

Barcelona suma 54 puntos y le lleva siete de ventaja al Atlético de Madrid de Ángel Correa, Nehuén Pérez y el DT Diego Simeone, que se medirá el domingo ante Villarreal.

Real Madrid, tercero con 45, también se presentará mañana, de visitante con Levante.

Sevilla, en el que juegan los argentinos Gabriel Mercado, Ever Banega (gran amigo de Messi) y Franco Vázquez, suma 37 puntos y está cuarto, en zona de clasificación a la próxima Champions.

La jornada se puso en marcha ayer con el empate 1 a 1 entre Espanyol (Facundo Ferreyra ingresó en el complemento) y Huesca (Ezequiel Ávila como titular y Damián Musto en el banco).

Programa de la jornada:

Hoy: Getafe vs. Rayo Vallecano, Sevilla vs. Barcelona, Alavés vs. Celta de Vigo y Athletic Bilbao vs. Eibar.

Mañana: Atlético de Madrid vs. Villarreal, Leganés vs. Valencia, Valladolid vs. Betis y Levante vs. Real Madrid.

Lunes: Girona vs. Real Sociedad.

La tabla

Posiciones: Barcelona 54; Atlético de Madrid 47; Real Madrid 45; Sevilla 37; Getafe y Alavés 36; Real Sociedad 34; Betis 33; Valencia 32; Eibar 31; Athletic Bilbao, Levante y Espanyol 30; Leganés 29; Girona 27; Valladolid 26; Celta 24; Villarreal y Rayo Vallecano 23; Huesca 19.