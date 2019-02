El Bayern Múnich tendrá hoy la chance de alcanzar al puntero Borussia Dortmund

23/02/2019 -

Bayern Munich buscará hoy darle alcance a Borussia Dortmund en lo más alto de la Bundesliga del fútbol alemán, cuando reciba a Hertha Berlin en partido de la fecha 23.

El Bayern suma 48 puntos y está a 3 del Dortmund, que se pondrá al día en la jornada de mañana ante el Bayer Leverkusen de Lucas Alario.

La jornada se puso en marcha ayer con el empate 1 a 1 entre Werder Bremen y Stuttgart, con los argentinos Santiago Ascacibar, Emiliano Insúa y en promoción para no descender.

La fecha

La fecha seguirá así:

Hoy: Mainz 05 vs. Schalke 04, Borussia Monchengladbach vs. Wolfsburgo, Bayern Munich vs. Hertha Berlin, Friburgo vs. Augsburgo, Fortuna Dusseldorf vs. Nuremberg.

Domingo: Borussia Dortmund vs. Bayer Leverkusen, Hannover 96 vs. Frankfurt.

Lunes: Leipzig vs. Hoffenheim.

Principales posiciones de la Liga Alemana:

Borussia Dortmund 51, Bayern Munich 48, Borussia Monchengladbach 43; Leipzig 41; Bayer Leverkusen 36; Wolfsburgo 35.