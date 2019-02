Hoy se juega la fecha inaugural del Apertura

23/02/2019 -

En cancha 1: Cristal vs. Nueva Chicago 15:30; Contadores Jrs vs. Comb. Bertolotti 17:30; Brima vs. Sáenz Peña 19; La Veliz vs. Abogados C. 20:30. En cancha 2: Vieja Roma vs. F. Colon 15:30; Industria vs. Pukara 17:30; Pel. Nano vs. Villa Alem 19.

Cancha 3: 22 Y Media vs. Montero Sport 15:30; Nieri vs. Intocables 17:30; Messina vs. Platense 19. Cancha 4: La Manada vs. Niupi 15:30; Napoli vs. Valencia 17:30; López García vs. Met. Dorrego 19; Kadosh vs. Club Tradition 20:30. Cancha 5: Napoli Black vs. Chelsea 15:30; Pibes de la 25 vs. Newbery 17:30; Coyotes vs. Cacheteao 19. Cancha 6: Juramento vs. Los Pibes 15:30; Dep. JJ vs. Norcen 17:30; Sto. Cabral vs. La Eskina 19. Cancha 7: La Alvarado vs. Templo 15:30; Reserva vs. Hampones 17:30; Halcones vs. R. Carrillo 19.

Cancha 8: Jorgenew vs. Sparta 15:30; Ateneo vs. Rejunte17:30; Estudiantes vs. El Deport 19. Cancha 9: La Fusión vs. 11-14 15:30; El Herrero vs. Sarmiento 17:30; Carbo vs. La Vagancia 19. Cancha 10: Napoli B. (L) vs. Pibes de la 11 15:30; Pipo Lar vs. Mza 6 17:30; Club 10 vs. FOECYT 19.