‘Me parece catastrófica la decisión de la jueza, ahora está preso"

23/02/2019 -

Por su parte, el Dr. Leandro Merlo Ezcurra -representante legal del padre del menor- habló con Noticiero 7 y afirmó que las denuncias realizadas por la señora Figueroa son ‘falsas denuncias porque ninguna de ellas se pudo probar de violencia de mi cliente para con ella. Esas causas por violencia terminaron archivadas porque fueron simples declaraciones’.

Según el letrado, ‘la señora Figueroa, aludiendo problemas de salud de sus padres, se fue con la menor y avisó por intermedio de su abogada y no le notificó a mi cliente y lamentablemente, pese a que había una orden de que no se ausentara hasta que no se definiera un régimen de visitas se fue a Santiago del Estero para no volver’.

Contó que todo comenzó en el mes de octubre del año pasado ‘Cuando ella se ausentó de aquí. Fue una situación, la verdad, que muy angustiante porque no sabía cuando iba a volver a ver a su hija... La jueza le ordenó que el 31 de diciembre tenía que restituir a la menor a Carmen de Patagones y como se cumplió el plazo pedimos habilitación de feria porque era evidente que no iba a regresar’.

‘La jueza de turno en Feria notificó en Santiago del Estero y bajo apercibimiento de que siguiera con su conducta se le iba a otorgar al padre que fuera a buscar a su hija. La jueza ordenó en el día de ayer (por el jueves) que la menor quede a cargo de mi cliente, e increíblemente en el día de hoy (viernes) da una contramarcha y resuelve pedir que la niña vuelva con la madre y no sé bajo qué argumento’, esgrimió en total desacuerdo con la medida.

‘Me parece catastrófica la decisión de la jueza, y ahora mi cliente está privado de la libertad en La Pampa y separado de su hija con lo que significa que una criaturita que lo separen de su padre por la policía’, finalizó.