Herederos de Michael Jackson demandan a HBO

23/02/2019 -

Herederos del cantante Michael Jackson, fallecido hace casi diez años, promovieron una demanda contra la señal HBO, en Los Angeles, Estados Unidos, a raíz del documental "Leaving Neverland", que la cadena emitirá el 3 de marzo y que aborda las acusaciones de abuso contra el artista.

Según el portal de la revista The Hollywood Reporter, la familia de Jackson, que ya había cuestionado al documental luego de su estreno en el Festival de Sundance, formalizó ayer la denuncia ante la Corte Superior de Los Angeles. La acción judicial persigue el reconocimiento de una cláusula contractual que HBO suscribió en 1992 en relación a los derechos de emisión de otro documental ("Michael Jackson Live in Bucharest: The Dangerous Tour") y en el que, según los demandantes, la cadena se comprometía a no incluir comentarios denigrantes sobre el artista.

"Estamos furiosos porque los medios, sin un ápice de pruebas ni una prueba física, eligieran creer la palabra de dos reconocidos mentirosos por encima de la palabra de cientos de familias y amigos en todo el mundo que pasaron tiempo con Michael, muchos en Neverland, y experimentaron su legendaria amabilidad y generosidad global", dijeron los familiares, en enero, en un comunicado.

En la sinopsis del documental se lee: "En el apogeo de su fama, Michael Jackson comenzó una larga relación con dos chicos, de siete y diez años, y sus familias. Ahora ya en la treintena, estos cuentan la historia de cómo fueron objeto de abusos sexuales por parte de Jackson".

En tanto, Dan Reed, director del documental, reaccionó en enero a las críticas asegurando que si algo se ha "aprendido durante este momento en la historia es que el abuso sexual es complicado y las voces de los supervivientes necesitan ser escuchadas".

Jackson, que falleció en 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos, fue señalado por presuntamente haber abusado de menores.