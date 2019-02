Ozuna, en la Justicia por un asesinato

23/02/2019 -

El cantante puertorriqueño de música urbana Ozuna declaró ante la Fiscalía de San Juan en calidad de testigo como parte de la investigación por la muerte del trapero Kevin Fret, asesinado el pasado 10 de enero en la capital de la isla caribeña. El abogado del artista, Antonio Sagardía, señaló a Efe que su representado declaró ante la Fiscalía como testigo, pero que no es sospechoso en la investigación por el asesinato de Fret, que murió tras recibir ocho disparos. "La fiscal encargada del caso, Betzaida Quiñones, me confirmó que Ozuna no es sospechoso", dijo el abogado.

Sagardía indicó que no conoce exactamente las preguntas que la fiscal le hizo a su defendido y que el objetivo debe ser obtener información que sea útil para el caso.