Acerca de sus hijos: "La última vez que los vi fue en diciembre"

23/02/2019 -

"¿Ves a tus chicos ahora?", preguntó Niembro. "No. Pero siempre fue la misma historia. Estuve girando por diferentes clubes en Italia para estar cerca de ellos. Jugué en Sampdoria, Verona y Torino para estar cerca de ellos, pero siempre tuve dificultad. Muchas veces ni siquiera puedo hablar por teléfono. Esta es una decisión de Wanda pura y exclusivamente. Cuando los nenes estaban conmigo y ella los llamaba 150 veces por día, los nenes hablaban 150 veces con ella. En cambio yo me he pasado meses sin poder ver a mis hijos estando a 150 kilómetros. Iba a la ciudad a buscarlos y siempre había una excusa diferente".

‘La última vez que los ví fue en diciembre cuando tuve mis vacaciones en Brasil. Me fui para Italia porque ellos estaban en el colegio y yo me acoplé en el día a día con ellos", resaltó Maxi.