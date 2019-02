Maxi López, más frontal que nunca contra Wanda Nara

23/02/2019 -

Maxi López no anduvo con vueltas a la hora de hablar sobre Wanda Nara, su exesposa. En una extensa nota con Fernando Niembro, habló de su relación con la mediática y con Mauro Icardi.

"¿Wanda fue alguna vez tu representante futbolística?", preguntó Niembro. "No. En su momento, Wanda me lo planteó. Fue cuando cambié de representante. Pero no hubo quórum, creo que hay mujeres que son muy capacitadas para ese trabajo. Pero yo quería preservar el trabajo por un lado y mi familia por otra, con la armonía, que ya de por sí había poca. No quería mezclar los caminos. Mirando hoy ciertas noticias y desenlaces, creo que en aquel momento, dentro de las elecciones malas que hice, esa fue una buena".

"Me parece que en esta historia con Wanda y Mauro (Icardi) vos quedaste como el más débil", comentó Niembro. "Lo que pasa que se orientó toda la historia encaminada como para tapar otras cosas. En aquel momento, cuando me separé, decidí optar por un perfil bajo, no declarar para preservar a mis hijos, que eran lo más importante. Pensé que mis hijos algún día van a crecer, ver todo y yo quería que no me recriminaran nada en el futuro como padre".

‘Lo que pasa es que cuando hay tantas injusticias y no puedo ver a mis hijos, me tocan la vibra y a veces reacciono. Y alguna que otra declaración hago. Pero cuando todo pasó decidí abrirme totalmente, ser feliz y hacer vuelta de página. Yo muchas veces replico cuando me atacan. Por ejemplo ahora en Italia salió una señora a hablar de mí y yo ni la conozco. Creo que es amiga de ella (por Wanda), pero estuvo una semana entera atacándome. A veces te jode, pero yo prefiero no responder. Si los otros quieren atacar y hacer polémica, allá ellos".

"¿Tenés buen diálogo con Wanda o no podés hablar con ella?’, quiso saber Niembro. ‘Es difícil hablar con Wanda porque cuando la conversación sube un poquito de tono me graba y lo manda a los programas. No queda nada del vínculo entre la madre y el padre que tendría que quedar entre nosotros. Pero no encontramos esa armonía y muchas veces tenemos que hablar a través de abogados y no entre nosotros. Es triste porque yo quiero que haya buena onda y eso le llegue a los chicos, pero tienen que quererlo las dos partes".