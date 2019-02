23/02/2019 -

En la extensa entrevista con el periodista Fernando Niembro, López también se refirió a la inclusión de Mauro Icardi a la Selección Nacional de fútbol.

"Icardi suena como el 9 de la selección. ¿Creés que estas actitudes de Wanda con los dirigentes europeos puede traerle problemas con el Inter o con la selección?", quiso saber el periodista deportivo.

"Si le toca a Mauro Icardi ojalá que nos saque campeón. No me importa quien está, si él u otro. Yo soy argentino y quiero que mi país gane y recupere su prestigio. Más allá de esto creo que Wanda tiene un tono muy verborrágico para tratar con los dirigentes Italianos, que son diez veces más fuertes que los de argentina. Tienen otro caracter. El lenguaje del fútbol es diferente y no lo aprendés de un día para el otro", resaltó.

Tonos

"Yo creo que los dirigentes del Inter se hincharon de todos estos tonos y cuestionamientos. Y el rendimiento de él no es el mismo y ellos cortaron por lo sano. Muchas veces los representantes hacen la diferencia porque saben leer situaciones y momentos de negociación. Cuándo hay que apretar y cuándo no. Creo que un jugador de determinado nivel tiene que tener a su lado una persona de un cierto nivel", concluyó con ironía.