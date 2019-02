Glen Close, la ganadora y Rami Malek, el preferido

23/02/2019 -

Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") en la piel del inolvidable cantante Freddie Mercury es el favorito al Óscar a mejor actor, categoría donde compite con Bradley Cooper ("A Star is Born"); Christian Bale ("Vice"); Viggo Mortensen ("Green Book") y Willem Dafoe ("At Eternity’s Gate").

En tanto, El Óscar a la mejor actriz presenta una de las rivalidades más fuertes que se recuerdan, y aunque Glenn Close parte como favorita, no sería nada extraño ver a Olivia Colman o incluso Lady Gaga subir al escenario a recoger la estatuilla dorada. El impresionante trabajo de Close en "The Wife" le ha deparado su séptima nominación al Óscar. Había sido candidata por "Fatal Attraction" (1987), "Dangerous Liaisons" (1988) y "Albert Nobbs (2011)", y aspiró también al premio como mejor actriz de reparto por "The World According to Garp", (1982) "The Big Chill" (1983) y "The Natural" (1984). Los expertos consideran que Close, a quien todos en Hollywood admiten que se le debe reconocer a tiempo por su brillante carrera, es quien debe ganar.