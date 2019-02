"Roma", Alfonso Cuaron y México podrían hacer historia en los Oscar

23/02/2019 -

La 91º entrega de los Oscar se realizará mañana en el Teatro Dolby de Hollywood con la posibilidad de que "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, haga historia si llegara a consagrarse como Mejor Película, hito que nunca logró un filme en lengua no inglesa.

Para ello, deberá superar a "La Favorita", del griego Yorgos Lanthimos, que cuenta, al igual que la cinta producida por Netflix, con diez nominaciones, y a "Green Book: una amistad sin fronteras", de Peter Farrelly, que consiguió el premio que entrega el Sindicato de Productores de Estados Unidos.

Este no es un dato menor: de las últimas diez estatuillas que entrega la Academia, ocho coincidieron con las de la asociación que reúne a quienes dirigen la industria.

Pese a ello, las casas de apuestas tienen como favorita no sólo a la cinta ambientada en los 70 en México, sino que también lo tiene a Cuarón, algo que pone sobre el tapete el rol de Netflix para con el cine y su negación a que sus filmes no pasen por las salas.

Más allá de "Green Book..." y "La Favorita", "Roma" también deberá imponerse a "Bohemian Rapsody: la historia de Freddy Mercury", que ganó el Globo de Oro como Mejor Película Dramática, y a las otras cuatro cintas que por el momento parecen simples partenaires: "Nace una estrella", "Infiltrado del KKKlan", "El vicepresidente: Más allá del poder" y "Pantera Negra", primer filme de Marvel Studios en ser nominada en la máxima categoría.

Mejor Película Extranjera

Al igual que "La vida es bella" (1997), "Roma" también competirá como Mejor Película Extranjera junto a la polaca "Cold War"; la japonesa "Somos una Familia"; la libanesa "Cafarnaúm" y la alemana "Werk ohne Autor".

Además, si Cuarón volviera a ganar un Oscar (se impuso en 2013 con "Gravedad"), haría que de los últimos seis premios a Mejor Director, cinco hayan sido para mexicanos (Guillermo del Toro y Alejandro Iñárritu, en dos oportunidades. Toda una hazaña).

Yalitza Aparicio, criticada y amada

En tanto, Yalitza Aparicio, nominada al Óscar por "Roma", vive un auténtico huracán mediático siendo portada de revistas, reconocida por legisladores mexicanos, víctima de supuestos complots e incluso insultada por ser indígena. La joven, de 25 años, ha protagonizado la portada de numerosas revistas de moda y se ha convertido en la primera mujer de ascendencia indígena en aparecer en la primera página de Vogue.

La revista ¡HOLA! la colocó en portada con un largo vestido rojo con escote. Y acompañó una imagen con varios titulares de la entrevista realizada a la actriz. "Siempre me he sentido orgullosa de lo que soy y de quién soy", reza uno de los titulares, mientras que en otro asegura que no tiene ningún discurso preparado si gana el Óscar.

No obstante, las críticas no tardaron en llegar. No hacia ella pero sí hacia la publicación por retocar la imagen de la joven, que aparece algo más delgada e, incluso, con la tez más blanca.

‘Unos la apoyan... otros la retocan’, recogía este viernes el diario El Universal, uno de los periódicos más vendidos de México.