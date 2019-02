James Cameron le reveló a un ambientalista santiagueño qué abordará en Avatar II

23/02/2019 -

Invitado por celebridades y miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el dirigente ambiental santiagueño Oscar Soria se encuentra en estos momentos en el marco de las celebraciones de la tradicional entrega de los premios de la Academia que se realizará mañana. Soria realiza reuniones bilaterales con personalidades del mundo del entretenimiento o con sus equipos de asesores, entre ellos James Cameron, Leonardo DiCaprio o Mark Ruffalo.

Soria, quien representa al movimiento cívico y global Avaaz.org, con sede en Nueva York, se encuentra en Los Ángeles manteniendo reuniones para lanzar una campaña mundial que apunta a un objetivo común para proteger y recuperar la mitad de los ecosistemas del planeta para 2050, una meta que según la comunidad científica internacional es clave para la seguridad alimentaria de las próximas generaciones.

"Hemos encontrado una respuesta fenomenal, hay mucho entusiasmo en Hollywood y esperamos que eso lleve nuestra campaña a otro nivel", dijo Soria en exclusiva a EL LIBERAL, al referirse a una campaña de firmas que ya ha logrado más de dos millones de firmas en todo el mundo.

En la gala anual de los pre-

Oscars organizada por Global Green, Soria indicó que una de las contribuciones más importantes que hicieron celebridades como Celeste Thorson, Sophie Skelton, Tia Carrere o Victoria Konefal fue la de mostrar que con opciones de estilo de vida sencillas se puede no solo contribuir concretamente a la protección del medio ambiente, sino presionar a gobiernos y empresas para que elijan tecnologías que no dañen la diversidad biológica o el clima. Asimismo, Soria asistió al décimo aniversario del "Red Carpet Green Dress" ("Alfombra Roja, Vestidos Verdes"), un evento global organizado por James Cameron y su esposa Suzie, en el que asisten celebridades como Mark Ruffalo, Emma Roberts, Sophie Turner, Naomie Harris o Camila Alves, y que promueve la vestimenta sustentable y una cultura de consumo que no dañe los ecosistemas y los derechos de las comunidades campesinas o indígenas. Allí, el ambientalista santiagueño dialogó con James Cameron, director de "Titanic", "Avatar" y "Terminator".

"James Cameron me adelantó que una gran parte de la segunda parte de la película Avatar será sobre los océanos, lo cual para él es un tema central para la supervivencia de la especie humana ya que los mares son clave en el equilibrio climático y ambiental de nuestro planeta, además de ser una enorme fuente alimentaria", dijo Soria.

Para Soria, la preocupación de Cameron es relevante en el mundo que vivimos: ‘la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático, están afectando la vida de los océanos: más del 15 % de las proteínas de origen animal se obtienen de la pesca de captura y la acuicultura, pero nadie toma conciencia de ello porque es algo que no se ve. Lo mismo pasaba con los bosques, pero películas como Avatar hicieron que haya conciencia sobre la crisis de las masas forestales tropicales, algo que Cameron lo tiene muy en claro. De hecho, en la conversación que tuvimos fue muy explícito sobre el rol fundamental de los directores de cine en mejorar la realidad que nos rodea’.