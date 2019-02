El premonitorio tuit de Natacha: "No me voy a suicidar ni pasar de merca"

Hoy 10:38 -

En abril de 2018, Natacha Jaitt fue el centro de la polémica tras denunciar públicamente abusos sexuales en las inferiores de Independiente. En ese entonces, la mediática publicó un misterioso tuit en el que daba a entender que su vida estaba en peligro.

“AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy apegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO NO FUI. Guarden tuit”, escribió el 5 de abril, a las 16.

Cuando se conoció la noticia de la muerte, en los medios recordaron el tuit que escribió y comenzaron a circular otras hipótesis del deceso.