CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de febrero de 2019

24/02/2019 -

CANAL 7

10.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 KALLY’S MASHUP

13.00 LA PEÑA DE MORFI

18.00 LOS SIMPSONS

18.30 CINE. CORAZÓN VALIENTE

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. CORAZÓN VALIENTE

(CONTINÚA)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.15 VERDADES SECRETAS

00.00 MTV CANIGGIA LIBRE

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 INFAMA RECARGADO

22.00 DEBO DECIR





TV PÚBLICA

15.30 COCINEROS

17.30 LOCOS POR EL CAMPO

21.00 FESTIVAL PAÍS





CANAL 9

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 EL CHAVO

20.00 IMPLACABLES

22.00 PETER CAPUSOTTO Y SUS VIDEOS





EL TRECE

09.15 EL GARAGE

10.00 CINE A LA MAÑANA

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.00 EL MUNDO DEL

ESPECTÁCULO





CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO MITRE VS.

BROWN

19.00 DALE FERRO

19.30 LA INITULIDAD DEL CONOCIMIENTO

20.00 DE A DOS

20.30 FANÁTICAS

21.30 VHS

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 BÁSQUET FEMENINO BELGRANO

VS. VILLA MERCEDES.





CANAL 4

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD





PELÍCULAS

CINEMAX

03.30 LA ESPADA DEL DRAGÓN

05.57 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

06.16 JAMAICA BAJO CERO

08.14 MI LOCA FAMILIA

10.10 FIN DE CURSO

12.13 LA FUENTE DEL AMOR

14.00 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

14.22 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

16.13 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

18.08 FIN DE CURSO

20.09 UNA NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

22.00 EL AVIADOR

TNT

04.05 ESTADO CRÍTICO

06.00 BUZZ - SEASON 7

06.42 AVIONES

08.13 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA

FUERZA

10.44 MÉXICO EN LA MIRA

11.14 EL HOMBRE ARAÑA 3

13.48 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

16.18 GUARDIANES DE LA GALAXIA

18.30 ALFOMBRA ROJA DE LOS OSCARS®

20.00 OSCARS®

23.00 FURIA DE TITANES

00.52 ESTADO CRÍTICO

TCM

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.35 LA NIÑERA

06.59 LA NIÑERA

07.24 LOST

08.08 LOST

08.53 LOST

09.37 LOST

10.27 CASADOS...CON HIJOS

10.52 CASADOS...CON HIJOS

11.17 CASADOS...CON HIJOS

11.41 LA NIÑERA

12.05 LA NIÑERA

12.30 LA NIÑERA

12.54 LOST

13.38 LOST

14.23 CASADOS...CON HIJOS

14.48 CASADOS...CON HIJOS

15.13 CASADOS...CON HIJOS

15.37 PRIMER GOLPE

17.04 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO

CONTRAATACA

19.27 STAR WARS. EPISODIO VI - EL REGRESO

DEL JEDI

22.00 RESIDENT EVIL 2. APOCALIPSIS

23.38 REC

SPACE

00.22 OUIJA

01.52 PACTO CRIMINAL

04.01 OUIJA

05.31 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

07.22 ÁGUILAS BAJO EL SOL

09.01 PUNTO LÍMITE

11.23 DOS POLICÍAS REBELDES

13.35 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

15.49 TERREMOTO. LA FALLA DE SAN ANDRÉS

17.53 VIAJE 2. LA ISLA MISTERIOSA

19.37 JURASSIC WORLD - MUNDO JURÁSICO

22.00 PACTO CRIMINAL





A DÓNDE IR

LA CARPA DEL HECHICERO

(CLODOMIRA)

HOY, DESDE LAS 22, GLADYS

“LA BOMBA TUCUMANA”, CHAPARRAL,

HERNÁN MATTEI Y LOS

SANTIAGUEÑOS DE ORO.

RANCHO DOÑA MARÍA

(RUTA 64-PAMPA MUYOJ)

HOY, A PARTIR DE LAS 18, PASTOR

LUNA, CHAPARRAL, HERNÁN

MATTEI Y JORGE DANIEL Y

LOS LIBRES.

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

+ EL MARTES 26, A LAS 19.30,

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL

PERFUME DE LA PROFECÍA”, DE

AHMAD DIAB..

+JUEVES 28, A LAS 23, CONCIERTO

DEL VIOLINISTA LUCIANO

GUZMÁN.

+ EL 2 DE MARZO, A LAS 21, DESFILE

MODA SHOW 2019 DE LA

ESCUELA Y AGENCIA DE MODELOS

HL. ACTUARÁ TAMBIÉN LA

ACADEMIA DE BAILE SHOW DANZARTE.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* SÁBADO 2 DE MARZO, A LA MEDIANOCHE,

CONCIERTO EXCLUSIVO

DE “LOS ARCANOS DEL DESIERTO”.

* VIERNES 8 DE MARZO, A LAS

23, SALITRAL REALIZARÁ UNA

PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 16.20 (Cast).

EL PRÍNCIPE ENCANTADOR

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY; A LAS 16.35 (Cast).

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACION (ATP)

HOY, A LAS 16.45 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 18.45 (Cast)

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY. A LAS 19.45 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY, A LAS 19 (Cast), 22 (Subt) Y

00.20 (Subt).

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN

HOY, A LAS 22.20 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

HOY, A LAS 16.15 (Cast), 18:20

(Cast), 20.20 (Cast) Y 22.30

VENGANZA (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

HOY, A LAS 19 (Cast) Y 22

GREEN BOOK:UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - A LAS 21.20 (Subt) Y 00

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 16.45 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

MIS HUELLAS A CASA ATP

C/L

CASTELLANO 2D: 17.20, 20, 22.20

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.40

SUBTITULADO 2D 22.40

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 17.20, 20, 22.20

LA GRAN AVENTURA LEGO2.

ATP

CASTELLANO 2D: 17.40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOSC/R

CASTELLANO 2D 20.20, 22.50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)