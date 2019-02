FÚNEBRES | 24 de febrero de 2019

24/02/2019 -

FALLECIMIENTOS

- René Enríquez (Colonia El Simbolar)

- Hugo Humberto Campos

- Nicolás Maximiliano Salvatierra

- Hermenegildo González

Sepelios Participaciones

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Bety Gelid, sus hijos y sus familias participan con gran pesar el fallecimiento de su querida amiga y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de profunda tristeza.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Rodolfo Bunge, Choly Moyano y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su cuñada Heidi R. de Arnedo y demás familiars. elevan oraciones.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Carlos Virgilio Zurita y Ana María Lamas participan con pena el fallecimiento de su querida amiga Graciela y acompañan en su dolor a Neneco y sus hijas. Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Martin Diaz Achaval, Raquel Catalán y sus hijos participan el fallecimiento de la mamá de Mercedes. Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. El Señor es mi pastor nada me faltará en verdes pastos me hará descansar. Junto a tranquilas aguas me conducirá". Los amigos de su hija Mercedes de 5to 4ta, acompañan a ella y su familia con profundo dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Señor ya está ante tí, recíbela en tus brazos". Andres Ventimiglia, Fernanda Coronel, sus hijos Ignacio y gonzalo, acompañan con profun do dolor a su esposo Cssarlos y sus hijas Silvina, Laurencia y Mercedes. Rogamos oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. En este momento de tanto dolor, acompañamos a nuestra querida Silvina y su familia, deseando encuentren la paz necesaria. Sus amigas de toda la vida, Cecilia Llapur, Valentina Fioramonti, Gabriela Presti, Alejandra Barbaglia y Silvia Jiménez.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. María del Carmen Aiello y sus hijos María Esperanza Trungelliti y Gustavo Trungelliti, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida y entrañable amiga Graciela.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Gringuin, Silvia y Walter Paradelo y sus respectivas familias, acompañan a sus familiares y ruegan una pronta resignacion. Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Sus amigos de siempre, Luis Constantino Sogga, Angela Graciela Alfano, hijos Constantino, Cayetano, Angela María y Micaela María y sus respectivas familias despiden con profundo dolor a la querida Graciela y acompañan a Neneco, Silvina, Laurencia, María Mercedes y Leo en estos difíciles momentos. Ruegan por una pronta resignación.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Gloria, Ana Maria, Patricia y Alicia Cardenas Argibay con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera una extrañble amiga de la familia. Ruegan por su eterno descanso.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Gloria Cardenas y Luis Eduardo Lopez, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Gringo Bravo de Zamora, participa con tristeza su fallecimiento y acompaña con todo cariño a su familia.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Miguel Angel Rodriguez y Maria Cristina Frediani, acompañan en este ddoloroso momento a Neneco, Silvina, Laurencia y Maria Mercedes. Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Anita, Ivana, Isabel, Marta, Rosi, José, Mandy y Alicia, amigos del grupo de pilates de sus hijas Silvina y Laurencia participan el fallecimiento de su querida madre y acompañan en estos dificiles momentos a toda su familia. Ruegan cristiana resignación para todos sus afectos.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Bienaventurados los que sufren porque seran consolados". Maria Alejandra Escobar y Silvia Sanchez Zuain y sus respectivas familias, participan con dolor la muerte de la mamá de sus amigas Laurencia, Mercedes y Silvina. Ruegan oraciones en sumemoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Alejandro Scacchi y Maria Luisa Patiño, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Hebe Vieyra de Patiño y sus hijos Ricardo y Cecilia, Maria Luisa y Alejandro, Maria Mercedes y Rolando, Santiago y Mariana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Elena Duran, Alejandro Ferreiroy flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Silvina en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Familia Corvalán Olivera, Martha, Carmen, Julio y Daniel acompañan a Neneco, sus hijas, su yerno y sus nietas en estos momentos de dolor.

ARNEDO DE UNZAGA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Raúl Coronel, su esposa Matha Santillán, acompañan a su amigo Neneco, hijas y demás familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) falleció el 22/2/19|. Su Esposa Mirta, sus hijos, Fernanda, Cristian, Ivan, hijos politicos, Mario, Silvia, nietos, cuñadas y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - Plata 162 - Tel 4219787.

CANCINOS, NORMA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. "Jesús, con un grito exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto expiró". (Lc. 23,46). Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo (3 de la tarde). La misericordia triunfó sobre la justicia" (Sta. Faustina). Las Sras. María Estela Laitán, Aneida Zanoni e hija Carlota, Nieves Gerez, Rosita Villalba, María Luisa Moyano, Sra. de Acuña, Rita de Montenegro, Alba y Luisa Montenegro y otras ... al cumplir más de 20 años de iniciación del grupo de la Divina Misericordia Pquia. la Piedad, despiden con cariño a la fundadora y guía del grupo en su encuentro con el Señor. Jesús en vos confío.

GONZÁLEZ, HERMENEGILDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/19|. Su esosa Nilda Elizabeth Kahn, sus hijos Javier, Fabian, Paula, Diego, hijos politicos Claudia, Cintia y Juan Manuel, nietos y demas familiares participan el fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio La Misericoridia a las 11 hs. Casa de duelo S.V. Av. Belgrano 532 L.B. Serv. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Nora R. de Jimenez, acompaña con cariño y en oración a Norita y a sus hijos rogando por el descanso en el Señor de su esposo y padre, consuelo y esperanza para su familia.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Manuel Pena, sus hijos Carlos y Cecilia, Ramon y Belen, sus nietos María Cecilia, Joaquin, Tobías, Manuel, Santiago, Belen y Martin acompañan a toda su familia en tan doloroso momento.

PECE, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 20/2/19|. Alejandro Ferreiro, Elena Duran y flia. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Norita, Federico, Francisco y Gustavo. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, NICOLÁS MAXIMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Su madre: Pepa, sus Hnos.: Franco y Federico, su compañera: Rita y su hijo: Fernando, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Jardin del Sol. ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Su hijo Sergio, hija politica Jovita Romano y sus nietas Rocio y Romina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija Patricia, hijo politico Daniel Neme, sus nietos Ale, Daniela, Juan y Leysa, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su hermana Gladis Santos y familia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias por la paz de su alma.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. José Giorgi y flia, participan con dolor el fallecimiento de su vecino. Ruegan una oración en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. María Inés Villaverde de Martinetti, sus hijos Hector, Mercedes, Gustavo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Azucena Sarquiz de Sanchez, sus hijos Oscar, Mónica y Rada Bettina Sanchez, lamentan profundamente su partida y acompañan a sus sobrinos y primos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Señor tu hijo ya está ante tí. Haz que brille para el la luz que no tiene fin". Marcela Dominguez, Manuel Salvatierra y Lucia Salvatierra, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Estanislao Kolouzki, su esposa Sara Ines Anelli, sus hijos Daniel, Viviana y Gonzalo, Yeyé y Gustavo Nabac, Ariel y Florencia y Marta Beatriz Anelli, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Bianaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos". Gabriel Carabajal y Ana Lissi, participan su fallecimiento y acompañan a la CPN. Patricia y Dr. Segio Santos en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Elena Piñon y Enrique Anna, Ruben Piñon y Viviana Avido, Roberto Piñon y Patricia Nuri, Jose Maria Piñon y Eva Salvatierra con sus respectivas flias., acompañan en este momento de dolor a sus hijos Patricia y Sergio, nietos y demas fliares. Elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Edgardo Elean y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus amigos y vecinos Patricia y Sergio y su hijo politico Daniel Neme. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan de su fallecimiento y acompañan a sus hijos Patricia y Sergio en este momento difícil de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Señor ya está ante tí, recíbelo en tu Reino". La Amiga de su hija Patricia; Maria Elena Trotta, participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descnaso eterno". Los ex compañeros de la Promoción 78 de la Escuela de Comercio de su hija Patricia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descnsar". Marta Anelli, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Betty Di Luca y familia, participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones en su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti,su hijos Cristian y flia.,Sebastian y flia.participan co dolor su fallecimiento.oracion a su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Sebastian Azar y flia.,participan con gran dolor irreparable perdida.rogamos oraciones a su memoria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Delia Saieg de Ulman, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y piden resignacion a su flia. Que Dios lo reciba en su santa gloria.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Respetuoso, humilde, alegre y servicial. Te fuiste en un suspiro dejando un profundo dolor a los que te quisimos. Siempre te recordaremos con cariño. Sus amigos Oscar Banco y Noris Salomon, sus hijos Ana, Cecilia y sus respectivas familias y Diego participan su fallercimiento y piden oraciones en su memoria,.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Elisa e Gallardo, sus hijos Oscar, Alfredo, Beto, participan con dolor su inesperada partida y acompañan a sus hijos, nietos en este dificil momento.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. "Se nos fue un gran amigo". De una calidad humana maravillosa, de un espiritu solidario, generoso y un gran caballero, fuiste un ser excepcional colmado de amor, bondad y humildad, nuestro querido Felipe tu almita bondadosa no tiene olvido, no tiene ausencia y no tiene adios. Jesus recibelo en tu Reino dandole todo el amor que El supo dar en esta vida Terrenal. Mario Osorio, Orfelia Meneghini, hijos Marito, Claudia y Mariela. Amigo del alma descansa en la Paz de Cristo. Besos al Cielo. Amén.

SANTOS, FELIPE SÁNCHEZ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Ejemplo de lucha y de vida. Vivirás por siempre en mi corazón. Pedro Samuel Villarreal participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dr. Carlos A. Gozal, Dr. Juan Carlos Gozal y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Señor ya astá ante tí, recibelo ante tu reino y dale el descanso eterno. Carita Diocesana participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo nuestro querido Mari y hijos. Le pedimos a nuestro Dios que lo cubra con su manto de misericordia, de gracia y lo tenga ante sus elegidos.Elevamos oraciones en su memoria.Sus restos fueron sepultados ayer.

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tus amigas que te recordarán por siempre; Patry, Adriana, Mecha, Marta, Mirta, Silvia y Claudia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memo

TAPIA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Sus amigos Omar Lescano, Mónica Trouve e hijos, participan su fallecimiento , ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

ÁVILA VDA. DE MELIÁN, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/16|. Hoy madre cumples 3 años que te fuiste, cuanta enseñanza dejaste, tu paciencia y si hacíamos algo que nos debíamos, te enojabas y nos corregías. Fuiste una mamá ejemplo y nos dabas mucho amor, especialmente a tus nietos. Mamá descansa en paz junto al Señor. Que brille para ti la luz que no tiene fin junto a tus seres queridos, mi papá y mis hermanos. Tu hija Mary, y yerno Pili y todos tus nietos invitan a la misa en San José del bº Belgrano hoy a las 20.30.

LESCANO VDA. DE PAZ, ALCIRA ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/2/98|. Sus hijos Pirucha, Manuel y Negro, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en el convento Santo Domingo, con motivo de cumplirse 21 años de su fallecimiento.

MANSILLA VDA. DE LESCANO, ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/00|. Sus nietos Pirucha, Manuel y Negro, sus nietos políticos, bisnietos, tataranietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en el convento Santo Domingo, con motivo de cumplirse 19 años de su fallecimiento.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Mamá Ñata: estarás siempre en nuestros corazones, sigue mimándonos y cuidándonos desde el cielo como lo hacías aquí en la tierra. Recuerda que prometiste abrazarnos para hacer magia y espantar nuestras penas. Descansa en paz abuela querida Carli y Matías Ruiz Dorado que invitan a la misa que se oficiará el martes a las 20.30 en iglesia Cristo Rey, al cumplirse los nueve días de su partida.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Ñata; fuiste y serás siempre como mi madre, gracias por cuidar de mi y por impulsarme a ser cada día mejor. Descansa en paz y brille para vos la luz que nunca tendrá fin. Tu "hijo" Marcelo Ruiz invita a la misa que se oficiará el martes a las 20.30 en iglesia Cristo Rey, al cumplirse los nueve días de su partida.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Mamá, solías decirme: "hija querida cuando ya no este mundo no me llores, despídeme con un beso y déjame partir para que pueda descansar en paz. Recuerda que siempre fuiste la luz de mis ojos y si te quedas tranquila mi alma sonreirá en el cielo eternamente". Hoy no estás, pero debes perdonarme por no dejarte sonreír, pues te busco entre tu ropa, entre tus plantas, en cada rincón de la casa, en cada lugar donde juntas fuimos felices, cierro los ojos para que "tu olorcito a mamá" se quede impregnada en mis células, así el tiempo no me arrebate ningún recuerdo de la persona que amé en esta vida más que a mí misma. Tu hija Mónica invita a la misa que se oficiará el martes a las 20.30 en iglesia Cristo Rey, al cumplirse los nueve días de su partida.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Mamá Ñata, no puedo retroceder el tiempo, solo puedo guardar el recuerdo de cada bello momento que pasamos juntas en familia, contaré tus historias y recordaré tus enseñanzas para así mantener tu esencia viva. Te voy a extrañar por siempre. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Tu nieta Mariela, nieto pol. Ariel Gioino, bisnietos Ramiro y Gonzalo invitan a la misa que se oficiará el martes a las 20.30 en iglesia Cristo Rey, al cumplirse los nueve días de su partida.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Abuela querida, descansa en paz junto a mi papá. Tu nieto Claudio Dorado invita a la misa que se oficiará el martes a las 20.30 en iglesia Cristo Rey, al cumplirse los nueve días de su partida.

ARGIBAY DE CORONEL,MARTHA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/17|. Querida mamá siempre estas en nuestros recuerdos y en nuestros corazones con el papá siguen como siempre y protejiendonos desde el mas alla junto al señor.Sus hijos Rosi y Eduardo Invitamos a nuestra familia y amigos a la misa que se oficiara en la Iglesia Santiago Apostol de la Ciudad de la Banda el dia 24 de febrero a las 20:30 hs.

GOMEZ, OMAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/16|. Omarcito,mi bello angel, parece mentira ya pasaron 3 años de tu partida, aun sentimos tu ausencia, podemos decir cuan orgullosos nos sentimos todos por vos, por la fuerza que siempre tuviste para todo, y lo que nos diste todo el tiempo tu ejemplo de vida, solo nos queda el consuelo de saber que hoy estas bien descansando en paz, bajo la gracia de Dios, querido hijo, sos la estrella que guias nuestro camino. Su mamá Graciela, y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Santiago Apostol. Se ruega una oración en su querida memoria.

MONTENEGRO, PABLO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/05|. Estoy bien, los amo como los amé en la tierra, protegeré a mis hermanos, guiaré sus caminos por siempre. Hijo querido, hijito de mi corazón te llevo en mí como siempre y para siempre. Catorce años ya sin vos, pero tu presencia y tus hermosos recuerdos están intactos. Te amo hijo de mi corazón. Tus padres Mercedes y Alfonso, tus hermanos Hugo, Andrea, Dardo, hermanos políticos, tus sobrinos Mela, Tomi, Maia, Pablo y Antonella invitan a la misa al cumplirse 14 años de su fallecimiento en la iglesia Nuestra Sra. de Lourdes, El Cruce L.B. a las 20.30 hs. Se ruega una oración en su querida memoria.

SUAREZ DE LOBO DANIELA (q.e.p.d) Falleció el 24/2/05|. Muchas veces buscamos respuestas y no las encontramos. Los que te amamos las encontramos, en todos los recuerdos y experiencias vividas junto a voz; siempre con una sonrisa llena de gratitud. Hemos aprendido a mirar la puerta y saber que Tú ya no llegaras. Querida hija ''katy'' ya pasaran catorce años que nos dejaste, pero todos los dias estas presente, te pido que siempre seas el angel protector de tus queridas hijas: Meli, Ari y de tus hermana Kari, esa estrella que ilumine su andar. Estas en toda lo que nos rodea. Nunca te olvidaremos ''Mi cielo''. Tu madre, tus hijas Meli, Ari, tu hermana Kari, tu amiga cecilia. Pediremos hoy por tu eterno descanso a las 21 hs en la Iglesia Cristo Rey.

SUÁREZ MENDOZA, SERGIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/14|. Hijo. Hoy se cumplen 5 años de tu partida al Reino de los Cielos dejando un dolor inmenso en mi alma . Eres la estrellita que ilumina mi camino. Te recuerda con cariño tu mamá Marta, Antonio, hermanos, sobrinos, abuelos, tus hijos Daniel y Fran, tu nieto Isa invitan al responso el dia 24/2/19 en el cementerio Jardin del Sol. a las 9.30 hs.

BAEZ DE BRAVO, NILDA EULALIA (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/19|. Su esposo Valentín Bravo, su hija María Asunción Guadalupe Bravo, nietas Larissa Rita y Karen Ailén Feresin Bravo, sobrinas, su cuñada Sara Bravo, participan con dolor su fallecimiento

Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Añatuya.

ENRIQUEZ, RENE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/19|. Sus hijos, Marina, Margarita, Miriam,Ariel, Ricardo, Carlos, Jose, Cesar, Claudia, Nino, Luis, nietos, Roxana, Paola, Laura, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Colonia El Simbolar. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - Plata 162 - Tel. 4219787.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/02/19|. Su Madre sin consuelo. Reina Villalba de Nomura sus hermanos Pico, Noakisa y Padre Vicente. sus cuñados Valiera y Juanjo; sus sobrinos María, Akio, Keico, Hiro y Sahori invitan a participar de la misa al cumplirse los 9 días de su fallecimiento, hoy 20:30 en el Santuario Virgen de Loreto. que brille para el la luz que no tiene fin.

SUÁREZ, SERGIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/14|. Hace 5 años que te fuiste de nosotros, dejando un vacio. Pero sabemos que de donde estas cuidas de nosotros. Siempre te llevamos en nuestros corazones. Te queremos Sergio. Daniela tu hijo Daniel, Francisco y tu rey Isaias.