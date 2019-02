“Siempre hubo una gran participación de mujeres en la ciencia, pero en escalafones inferiores”

Notas Relacionadas

24/02/2019 -

Maria Toscano Adamo es ingeniera agrónoma recibida en el año 2017 de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias (FAyA) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (Unse). Actualmente se encuentra investigando sobre tolerancia al estrés hídrico del cultivo de melón por medio de aplicaciones foliares de extractos ricos en antioxidantes.

Es integrante de proyectos de investigación de dicha facultad, y su lugar de trabajo es el Laboratorio de Antioxidantes y Procesos Oxidativos (Lapo x Unse). Sobre su trabajo de investigación específica en la actualidad, Toscano Adamo se refirió al cultivo del melón y la aplicación “foliar de extractos naturales ricos en antioxidantes” sobre el cultivo de melón, con el objetivo de generarle tolerancia al estrés hídrico. Sobre ello, contó la investigadora: “Se sabe que la sequía o falta de agua es considerado el estrés abiótico de mayor incidencia en el crecimiento de las plantas y es de especial interés en los sistemas agrícolas en donde causa grandes pérdidas económicas.

Actualmente, a nivel mundial el melón se destaca como una de las especies más importantes y demandadas entre los cultivos hortícolas. Santiago del Estero ocupa el segundo lugar en producción nacional, por lo que esta actividad genera un gran impacto económico-social, debido a la fuerte mano de obra que esta conlleva”. “Una particularidad que presenta esta especie son los altos requerimientos hídricos y por otra parte se desarrolla durante el período estival, cuando la demanda evaporativa es alta y las precipitaciones son bajas, por lo que es preciso recurrir al riego para obtener producciones que permitan una adecuada rentabilidad económica.

No obstante, se registran grandes pérdidas de rendimiento (aproximadamente del 50%) cuando, durante el ciclo del cultivo, y más aún en etapas críticas, se presentan limitaciones impuestas por una menor disponibilidad de agua.

“Cuando el cultivo es sometido a estrés hídrico, así como cualquier otra condición adversa, se desencadena un conjunto de reacciones bioquímicas que producen especies altamente toxicas (radicales libres) las cuales atacan a otras moléculas fundamentales para el crecimiento normal de la plantas.

“Los avances en el área de la fisiología de la tolerancia al estrés hídrico incluyen herramientas de la ingeniería genética, manejo del ambiente y la aplicación exógena de compuestos bioactivos”. “Como desventaja de la primera opción, se puede mencionar la gran complejidad genética asociada a la respuesta al estrés hídrico, de este modo algunas plantas genéticamente modificadas desarrolladas en laboratorio para adquirir tolerancia, no mostrarán dicha respuesta cuando sean expuestas en condiciones naturales a campo. Por lo tanto una solución podría ser las aplicaciones exógenas de compuestos bioactivos o bioestimulantes.

Estos son productos que contienen sustancias antioxidantes y/o microorganismos, que cuando se aplican a los cultivos son capaces de incrementar los mecanismos de defensa en las plantas y estimular los procesos fisiológicos en general. Por otra parte pueden aumentar la absorción y la eficiencia de nutrientes minerales, que conduce a un incremento en la producción y calidad de la fruta. Además es importante mencionar que esta herramienta tiene un bajo impacto en el ambiente por lo que puede considerarse ecológicamente viable”.

“Entre los compuestos bioactivos que se utilizan en la agricultura, son muy conocidos los extractos de origen vegetal siendo los más utilizados hasta la fecha, los que se producen a parir de algas. En nuestro grupo de investigación, nos encontramos trabajando con extractos antioxidantes de diferentes fuentes naturales aplicados a distintos cultivos regionales sometidos a condiciones estresantes”.

Más allá de tu especialidad ¿cómo te imaginas en el corto o mediano plazo el impacto social de dicho trabajo en Santiago del Estero?

-Pienso que mi trabajo puede llegar a tener un impacto importante en un futuro, principalmente pensando en darles herramientas económicas y sustentables a los pequeños productores, lo cual considero de mucha importancia a nivel provincial, ya que ellos son una pieza clave en la cadena productiva. Además este tipo de tecnologías, permitirá que el cultivo de melón se produzca en zonas que no cuenten con regímenes de riego, logrando extender su producción en la provincia. Si bien mi trabajo se enfoca actualmente al cultivo melón, no descarto la idea de poder aplicarlo en otras especies de interés regional, obteniendo los mismos beneficios. Creo que las investigaciones deben llegar a la sociedad, solucionar problemáticas, es decir que no sea solo un mero contenido académico, por lo que la universidad cumple un rol importante en este vínculo.

¿Cómo crees que se logra que más jóvenes incrementen su vocación científica?

-Considero que el acercar a los jóvenes a la ciencia no solo se da con difusión, sino que deben brindarse otros tipos de motivaciones (becas, viajes, premios), acompañado de actividades escolares tales como jornadas o talleres, en donde se muestren las aplicaciones y usos que la ciencia tiene en la vida cotidiana. Pienso que se debe quitar el estigma de la fealdad de la ciencia, de algo dificultoso, ficticio, y muchas veces visto como poco real o inalcanzable. Es decir acercar más la sociedad a la ciencia. Para ello es necesario que desde el estado se de una activa participación y continuidad a programas de estímulo a la vocaciones científica.

¿Ha aumentado la representación de las mujeres santiagueñas en la ciencia? ¿Cuáles son las áreas que hoy están ocupando?

-Siempre hubo una gran participación de mujeres en la ciencia pero en escalafones inferiores. Esto no sucede en cargos más altos, siendo mayoría los hombres. Las áreas que más ocupan las mujeres son las ciencias sociales, química, biotecnología y medicina.