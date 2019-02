Odebrecht: la Procelac denunció a "Corcho" Rodríguez

24/02/2019 -

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció al empresario Jorge "Corcho" Rodríguez por presuntas maniobras de lavado destinadas a ocultar el origen de dinero que recibió de Odebrecht por canalizar sobornos a los entonces funcionarios del Ministerio de Planificación Federal, según surge de la presentación y anexos probatorios.

Los titulares de la Procelac, Mario Villar y Laura Roteta, concluyeron que existen evidencias suficientes para sospechar que "Corcho" Rodríguez y su hijo, a través de Helicopter Corporation SA, "ingresaron al país la suma aproximada de U$S 1.415.000 mediante la simulación de un préstamo otorgado a esta empresa por la offshore Latin Financial LP", pero que en realidad provienen de Odebrecht, que ya reconoció en Brasil y los Estados Unidos que coimeó a argentinos por "al menos" U$S 35 millones.