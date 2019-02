"Roma" divide opiniones: entre el amor y el odio en México

Fotos Yalitza Aparicio, protagonista del filme que hoy podría hacer historia en Hollywood.

24/02/2019 -

"Roma", el multipremiado filme del director mexicano Alfonso Cuarón y nominado a 10 Premios Óscar, galardones cuya gala se realizará hoy en Hollywood, ha dividido opiniones y se ha posicionado entre el amor y el odio en este país.

Comenzando por su vía de distribución y exhibición para su estreno hasta episodios de racismo y clasismo en contra de la actriz protagonista Yalitza Aparicio, el trabajo de Cuarón no pasó desapercibido para sus compatriotas.

El octavo filme de Cuarón fue un trabajo de alta calidad para la mayoría de los especialistas, quienes ponderaron la técnica del director y la estética de la película, filmada en blanco y negro, aunque no quedó exenta de cuestionamientos.

Algunas de las voces que no estuvieron de acuerdo señalaron que la película era un retrato clasista y otros que había sido un exceso del director filmar una película autobiográfica, entre otros puntos. Tras su triunfal estreno en agosto en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde ganó el León de Oro, "Roma" tuvo un debut comercial limitado en algunas salas de cine de México y el mundo ante la expectativa de que el 14 de diciembre se estrenaría en la plataforma de video bajo demanda Netflix.

En México, las cadenas Cinépolis y Cinemex no aceptaron exhibirla, en un primer momento, por lo que Cuarón y su equipo decidieron mostrarla en un circuito menos comercial y hasta fue llevada al complejo cultural de Los Pinos, la antigua residencia presidencial, para que la vieran unas 3.000 personas.

Posteriormente la polémica se extendió hacia el trabajo de la debutante Aparicio, una joven indígena y maestra normalista del sureño estado de Oaxaca, quien acudió, por casualidad, a la prueba de actuación en Tlaxiaco, su pueblo natal, y convenció a Cuarón.

Sin ningún antecedente artístico, ni atracción por el cine y sin saber quien era Cuarón, la nominación a los Premios Óscar de la joven oaxaqueña desató una serie de comentarios racistas y clasistas de actores mexicanos que criticaron, sin el menor reparo, su trabajo.

"Ella es así, no actuó en la película", dijo una de ellas, mientras que otra dijo que "no tenía vocación actoral" y uno más la llamó "india", un tono despectivo que en México se usa para ofender a los indígenas. Sobre eso, Cuarón, dijo en una entrevista distribuida por la ONU que no sabe cuál es la razón del éxito de la cinta, pero sí sabe que "Roma" ha abierto la conversación sobre el racismo en México, que se ha negado durante muchos años. .