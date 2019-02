Natacha Jaitt a EL LIBERAL: "Soy una mujer frontal, sensible y madre con mayúsculas"

24/02/2019 -

"Conmigo, el término medio no va. Es blanco o negro. No conozco de términos medios. Hablo y digo las cosas con fundamento y no caprichosamente. Soy una mujer libre para hablar de lo que se considera tabú. No me molesta hablar de sexo sin problemas".

Estas palabras las pronunció Natacha Jaitt en oportunidad de hablar con EL LIBERAL. La modelo y conductora, que ayer fue encontrada muerta y desnuda sobre una cama en un salón de fiestas en Villa La Ñata, estuvo en la provincia en el 2009.

De la mano del empresario Lucas Tamer, en aquella oportunidad, Jaitt hizo presencia en boliches de Frías, primero, y en Santiago, después.

"Fue en el año 2009 cuando traje a Natacha Jaitt a Santiago del Estero. Ese mismo fin de semana la traje también a Vanesa Carbone. Con las dos juntas (Natacha y Vanessa) hicimos Frías (presencia en un boliche)", evocó el joven empresario.

"Luego, me fui a Loreto con Vanessa. Después, con las dos juntas nos fuimos a Flop (boliche en Santiago). Natacha hizo el boliche de Frías y el de Flop", remarcó Tamer al ser consultado por EL LIBERAL.

Precisamente aquella noche, minutos después de ingresar al lugar nocturno en ciudad capital, Jaitt atendió a la requisitoria de EL LIBERAL. "¿Cómo me defino? Como una mujer frontal, directa, pero también sensible, enamorada y madre con mayúsculas", puntualizó.

"Siempre he trabajado y me siento muy orgullosa por todo lo que he realizado desde que empecé en España y luego continúe en la Argentina. No soy una mujer careta", remarcó, en aquella oportunidad, Natacha Jaitt.

"Es lo que elegí hacer. No me avergüenzo de todo lo que he realizado. Soy una mujer afortunada de poder trabajar con continuidad", había especificado la modelo.

Dolor en la farándula

En tanto, reconocidas mujeres del mundo del espectáculo, la justicia y la política expresaron por Twitter su consternación y dolor por la muerte de Natacha Jaitt.

La actriz y cantante Jimena Barón escribió. "Qué horror lo de Natacha Jaitt, qué tristeza pobre mujer, y qué espanto cualquier persona opinando mierda. Muy triste. QDEP".

A su vez, la modelo Rocío Marengo apuntó: "Qué noticia espantosa! Que feo despertarme así! No lo puedo creer! QEPD Natacha! Todo mi cariño y fuerza a su familia y amigos".

Por su parte, la actriz y modelo Luciana Salazar señaló: "Una vida tormentosa. Pobre su familia. QEPD Natacha" y la actriz Nazarena Vélez apenas puso: "Paralizada con la noticia..."

La abogada feminista Sabrina Cartabia, quien lleva la denuncia de la actriz Thelma Fardin contra el actor Juan Darthés, expresó: "Exijamos respeto y que se investigue correctamente la muerte de Natacha Jaitt".

Mientras que Carolina Píparo quien en 2010 en una salidera bancaria perdió a su bebé con ocho meses de gestación y es diputada provincial por el PRO, indicó: "Mucha fuerza a todos los familiares y amigos de Natacha Jaitt, su muerte no desestima cada denuncia que realizó y seguimos esperando respuestas".