Coleoni: "Ellos no propusieron nada"

24/02/2019 -

El entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, destacó ayer el punto conseguido de manera agónica ante Agropecuario y dijo que el resultado fue justo. "Es una alegría este punto por la forma en la que se dio. Este equipo no nos propuso nada, los controlamos y se pusieron en ventaja con un centro. Nosotros trabajamos el partido y lo controlamos. Ninguno de los dos merecíamos el gol, y ellos lo encontraron. Lo empatamos al final y se hizo justicia. No era justo que este equipo nos gane. No juegan. Si no era de pelota parada, no nos hacían ni un gol", aseguró el "Sapito".

"El partido fue chato, de muy bajo nivel. Estamos trabajando para encontrar nuestro juego. No nos están saliendo las cosas y lo sabemos, pero aún así seguimos sumando. Y eso es porque trabajamos. Otro equipo, con el nivel de juego que estamos teniendo, no sacaba ni la mitad de los puntos que sacamos nosotros. Y eso es por las ganas de los jugadores", cerró anoche Gustavo Coleoni.