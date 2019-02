"Pulga": "La puntería es una cuestión de rachas"

Fotos GOLEADOR. Messi brilló ante el Sevilla que lo volvió a sufrir en carne propia en el partido de ayer.

24/02/2019 -

El capitán del Barcelona, Lionel Messi, negó que tras el triunfo (4-2) de su equipo en el campo del Sevilla que "media Liga esté asegurada", porque "queda mucho pero era importante ganar aquí para mantener las distancias" dijo, con respecto a sus perseguidores.

"Nos vamos contentos porque es un gran triunfo. Ganar acá cuesta, no es fácil. La cosa se puso difícil pero nos hemos sobrepuesto para sacar adelante un partido muy difícil. La puntería es una cuestión de rachas. Cuando el juego fluye, las ocasiones llegan solas", declaró el autor de tres de los cuatro goles culés ante las cámaras de Bein.

Para Messi, "todo es importante" en el final de campaña que ya se encara, en el que no está dispuesto "a tirar ninguna competición", de modo que anunció "el partido de Copa" del miércoles contra el Real Madrid "será duro" y que su equipo "irá a intentar ganar, como siempre".

Por su parte, el centrocampista Sergi Roberto aseguró que la victoria en el campo del Sevilla, merced al triunfo de su equipo (2-4), "son más que tres puntos", ya que "era importante ganar teniendo en cuenta la semana que espera".

Sergi Roberto señaló que "viendo cómo ha ido el partido", el Barcelona ha "reaccionado muy bien" y opinó que "más que por el físico", la remontada "fue producto del juego", pues "ellos en la primera parte supieron aprovechar’ las pérdidas del rival ‘pero en la segunda se controló mejor y Messi marcó tres goles increíbles".

El futbolista catalán declaró que se marchar del estadio sevillista "con muy buenas sensaciones" y destacó ‘la actitud del equipo", que está dispuesto a "salir a por todas esta semana" en el doble duelo contra el Real Madrid.

En tanto, el volante argentino del Sevilla Ever Banega comentó que los andaluces dominaron ‘la primera parte, pero la segunda suya’ y achacó la remontada del líder al hecho de "no haber aprovechado las opciones" tenidas "y no ha podido ser".

"Apretamos en la primera parte mucho, no así en la segunda, siendo imposible acercarnos a su portería. Nos metieron en la portería. Perder duele pero hemos demostrado que este equipo siempre va a pelear".

Su compatriota el defensa Gabriel Mercado, por su parte, coincidía en la "gran primera parte aprovechando los espacios" realizada por el Sevilla pero con la exhibición de Messi "en la segunda está todo dicho" porque su compañero de selección "tuvo cuatro y metió tres".