Roma y un agónico triunfo para soñar con la Champions

24/02/2019 -

Roma, con el delantero argentino Diego Perotti como titular y el defensor Federico Fazio ingresando en el segundo tiempo, pudo doblegar como visitante al modesto Frosinone por 3-2 recién en el quinto minuto de descuento para acercarse a Milan, el cuarto en las posiciones de la Liga Italiana, sosteniendo su quinto lugar clasificatorio para la próxima Champions League.

En el otro encuentro de la jornada Torino superó por 2 a 0 a Atalanta con goles de Armando Izzo a los 42 minutos del primer tiempo y Iago Falque a los 40 segundos de la etapa final. En el vencedor ingresó a los 20 minutos del segundo período el argentino Cristian Ansaldi, mientras que en Atalanta fue suplente su compatriota José Luis Palomino.

Este domingo jugarán Sampdoria vs. Cagliari; Bologna vs. Juventus; Chievo Verona vs. Genoa; Sassuolo vs. Spal; Parma vs. Nápoli; y Fiorentina vs. Inter. Fue postergado Lazio vs. Udinese.