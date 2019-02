Fueron a realizar trabajos de plomería y le robaron $9.000

Fotos DENUNCIA. La Unidad Fiscal ordenó que la policía realice averiguaciones y remita la causa al juzgado para continuar los trámires.

24/02/2019 -

La policía realiza averiguaciones para esclarecer el robo de 9.000 pesos que "desaparecieron" de la casa de una vecina del barrio Centro, quien dejó ingresar a los plomeros a su casa para que realicen una reparación.

Según informó la policía, la denuncia fue realizada por Miryam Recaman -de 49 años- quien reside en calle Urquiza. Ante los policías, la mujer manifestó que cerca de las 9 de la mañana del viernes contrató a un grupo de personas para que le realicen unos trabajos en su casa.

Cuando los empleados arribaron a su casa, la víctima los hizo pasar y se retiró del domicilio por treinta minutos aproximadamente, dejando a los trabajadores en la planta baja de la vivienda. Al regresar, los plomeros ya no estaban. En ese momento no notó nada extraño. Cerca de las 17, cuando subió al primer piso a buscar su bolso descubrió que del interior del ropero -que no tenía signos de haber sido violentado- le habían sustraído 9.000 pesos.

La damnificada manifestó que solo los contratados para realizar trabajos entraron a la casa donde ella reside con su grupo familiar. La víctima aportó datos de los acusados y la policía realiza averiguaciones sobre el caso.