Alterada, llorando y medicada, así fue su última aparición pública por causa de abuso

Fotos AGOBIADA. Jaitt manifestó a los periodistas que quería justicia y que se sentía muy cansada, pero de pie.

24/02/2019 -

"Estoy temblando", dijo entre lágrimas en la puerta del Palacio de Tribunales. Natacha Jaitt (41) tenía la voz quebrada, estaba alterada y confesó haberse medicado.

Fue el jueves, la última vez que se la vio con vida, públicamente. La Justicia había citado a indagatoria a Pablo Yotich y Maximiliano Giusto, los hombres que la actriz denunció por violación a comienzo de año.

La conductora había revelado que el 3 de enero había sido violada por el director de cine, a lo que ella consideraba "casi un hermano" y por un amigo de éste, de Necochea.

Relató que llegó a la casa de Yotich a las 19.30, le cocinó milanesas, hablaron "de la vida y de laburo" tomando cerveza, hasta que se hicieron las 2 de la mañana y decidieron pedir por "otra cerveza y un espumante".

A partir de este momento, fue cuando la noche de Jaitt, según su relato, comenzó a cambiar: "De repente llamó a un amigo, un tal ‘Gordo’ que cuando llegó era flaco, hablaba tono raro, estaba meta porro y según Yotich era de Necochea. A cierta hora me siento mareada, Yotich me pregunta si estoy bien y le asiento, pero trato de calmar el alcohol que hace mil que no tomo por medicamentos. Se me apaga el televisor".

Despertó, dijo: "Abro los ojos y veo y siento a Pablo Yotich y este necochense, que jamás accedí conscientemente a ninguno, ni mucho menos acepté. Me estaban violando".

"Me arrancaban el pelo desde el cuero cabelludo con odio así de tan fuerte obligándome a acceder y ni así con la poca fuerza que yo tenía lo hice".