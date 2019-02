Las mil muertes de una mujer que no admitía la intrascendecia

Fotos AUDIOS PICANTES. Reveló que tuvo un affaire con Latorre. El escándalo la tuvo en los medios largas semanas.

24/02/2019 -

Odiada, admirada y temida en el mundo del espectáculo. La vida de Natacha admitía todas las emociones, menos la intrascendencia.

Nadie quería, en la Argentina, caer bajo las "garras" verbales de Natacha Jaitt. Su nivel de confrontación le hizo ganar más enemigos que amigos, y los juicios en su contra por difamación, calumnias e injurias se apilan en Tribunales.

Para algunos, una justiciera que decía las verdades que nadie se atrevía; para muchos, una difamadora serial pasada de revoluciones.

Sus escándalos sexuales y judiciales la pusieron en un sitio donde era muy difícil lograr una empatía. Por eso, metafóricamente, murió mil veces cada vez que alguno de sus enemigos o los damnificados por su lengua atrevida le desearon el mal. Y ella siempre lo supo.

Tour mediático

Para el colectivo mediático no fue una sorpresa lo que consideraron la "crónica de una muerte anunciada". Hasta por ella misma: en algún posteo en sus redes aclaró que si algo le pasaba debía investigarse porque ella "no lo habría hecho". Pero costaba creerle. Pararse hoy en un lugar de defensa o ataque no solo es incómodo sino que es -en algunos casos- canalla.

Natacha Jaitt vivía en constante tensión. Señalada como "apretadora" profesional, protagonizó los escándalos más graves de los últimos tiempos. Cuando irrumpió en la televisión, a mediados de los 2000, venía de ser la participante hot de Gran Hermano en España y del picante ciclo Crónicas marcianas de ese país. Pero apenas pisó tierra firme de la mediatez nacional, temblaron hasta las cámaras.

Sin filtros

Su desborde emocional y verbal era una aplanadora. Los enfrentamientos con su ex pareja, -el también fallecido- actor Adrián Yospe, padre de su hijo, la pusieron en el tapete. En el año 2008 Gerardo Sofovich, creador de éxitos y talentos, vio en ella a una futura estrella y la puso una revista en calle Corrientes. Fue uno de los pocos fracasos del querido productor. No pudo calmar a la fiera y aquella sociedad terminó rápidamente.

Un fugaz paso por el Bailando de Marcelo Tinelli ese mismo año la sacó de competencia en primera ronda. No había manera de tener a Natacha Jaitt en un programa de televisión sin el temor a que todo volara por los aires.