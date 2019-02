El hermano está destruido y teme que la hayan obligado a consumir cocaína

Fotos DEVASTADO. El joven vacacionaba en Brasil.

24/02/2019 -

Ulises Jaitt, el hermano de Natacha Jaitt, aseguró que va a investigar "hasta las últimas consecuencias" lo que sucedió con la modelo y conductora y dijo sentirse "destruido".

"En este momento estoy temblando, quiero ver a mi hermana e investigar lo que pasó hasta el final porque no entiendo nada", dijo el joven al llegar al aeropuerto de Ezeiza en un vuelo proveniente de Brasil, donde estaba de vacaciones con la hija mayor de Natacha.

"Vengo de un viaje que viví una pesadilla, pensando en mi hermana. Ahora voy a ver qué pasa, voy a empezar a investigar e ir hasta las últimas consecuencias", afirmó.

Ulises contó que su sobrina "está destruida" y decidió quedarse en Brasil, mientras que el hijo menor de Jaitt está con una familia de amigos y él pedirá su custodia porque hace siete años que vive con el pequeño.

"Lo único que tengo para decir es que me arrancaron el corazón. El último día que hablé con ella fue el jueves, me decía que se iba a encontrar para hacer unos shows de stand up en este salón de fiestas", contó el hermano de Natacha.

Consultado si Natacha pudo haber sido asesinada, respondió: "Voy a esperar, no quiero apresurarme, es todo muy raro. Yo estaba en Brasil, si estaba acá, no pasaba".

En tanto, el abogado de Natacha, Alejandro Cipolla, aseguró: "Nos vamos a presentar como querellantes porque creemos que pudo haber sido víctima de un delito".

Una sospecha del hermano es que pudo haber sido incitada a consumir cocaína, ya que ella no lo estaba haciendo.