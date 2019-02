Adela Marcos de Alustiza, 40 años escuchando el "sí, acepto" de los santiagueños

Fotos TRAYECTORIA. Adela recuerda hoy sus 41 años en el Registro Civil. Pasó muchas etapas: casó las primeras parejas igualitarias y hasta se encargó de las estadísticas.

24/02/2019 -

"Cuando entré al Registro Civil, hace 41 años, comencé anotando los nacimientos en 1978, hasta 1979, y después, a esos chicos los he casado", rememora Adela Marcos de Alustiza, hoy encargada de la oficina de Matrimonios, y la empleada con más años dirigiendo la ceremonia de los casamientos por civil en Santiago del Estero.

Sus manos redactaron las actas matrimoniales de muchos encumbrados funcionarios públicos, y de su voz se escucharon la fórmula de rigor "acepta por esposo/a..." a miles de santiagueños. "Es imposible que tenga un número exacto de la cantidad de gente que he casado, pero por año se casan unas mil parejas, y la mayoría de las ceremonias las presido yo, tanto en la oficina como en domicilios particulares, así que son miles", calcula.

Toda su carrera en la administración trabajó en el Registro Civil, desde que pertenecía a la esfera municipal, y pasó por numerosas gestiones y espacios físicos. Sólo un año estuvo en otra oficina, luego lo hizo siempre en la sección Matrimonios, del que hoy es la encargada.

"Cuando yo ingresé, a los que entraban los hacían trabajar una semana en una oficina diferente, como para que al llegar al mes, el empleado sepa trabajar en todas las oficinas, y después cada jefe elegía a quienes trabajarían con ellos. En diciembre de 1978, pasamos a la provincia, y desde ahí que estoy en la oficina de Matrimonios", recuerda Adela sobre sus comienzos.

Pero no toda su carrera estuvo casando parejas, en una época era la encargada de elaborar las estadísticas de matrimonios y recuerda que en 1990, hubo 1091 casamientos, una cifra que podría ser superada recién este año, según las cifras que se registraron hasta el momento.

"Este año ya vamos en 120, y si se mantiene esta tendencia y hacemos una proyección, ahora vamos a superar esta cifra", confirmó.

Con todos los años que tiene casando a los santiagueños, Adela cayó en cuenta mientras dialogaba con EL LIBERAL que no figuran en su lista personajes famosos, artistas o deportistas cuyos nombres hayan alcanzado fama en la provincia. "No, salvo a altos funcionarios provinciales, algún ministro, pero no mucho más de eso".

"Anécdotas hay muchas, pero no recuerdo alguna en especial. Lo que sí me pasó fue que casé dos veces a varias personas, las casé una primera vez, luego se divorciaban y se volvían a casar. Por lo general se hacen los distraídos, pero cuando les pregunto: ¿yo no te casé ya a vos?, lo reconocen", cuenta.

Agradece que nunca haya tenido que pasar por situaciones incómodas, más allá de las habituales demoras de alguno de los contrayentes.

"No me pasó que alguno haya dicho que no o que no haya llegado. Sí tuve que soportar situaciones tensas o nerviosismo de la gente y de alguno de la pareja cuando el otro demoraba más de la cuenta. Los matrimonios que se suspendieron, fueron antes de la fecha fijada, otros volvieron y reprogramaron la ceremonia, otros no", cuenta.

Modificaciones

Adela fue testigo también de muchas modificaciones en cuanto a las leyes. Una de ellas fue la del matrimonio igualitario, sancionada en julio de 2010.

"En un comienzo fueron muchas las parejas que se casaron, prácticamente en una misma cantidad fueron las uniones entre hombres y entre mujeres, pero fue el boom del momento, no hubo muchos casamientos igualitarios aquí. Desde la sanción de la ley, fueron poco más de 20 las parejas que lo hicieron. No tuvo la repercusión que esperaban quienes promovieron la ley", asegura.

Otro cambio es el referido a las uniones convivenciales, que ahora es ley, y asegura que en este momento, hay tantos casamientos como las uniones convivenciales, aunque admite que estas últimas las hacen muchas veces para conseguir una vivienda o una obra social.

"Eso sí, cuando se quieran casar, tienen que hacer una extinción de esa unión, porque no se puede tener dos estados", enfatizó.