Pérsico: "Hay que construir la unidad política y popular para echar a Macri"

Fotos CRÍTICAS. "Lo peor de este sistema liberal que nos gobierna es que nos robó la política como herramienta de transformación", acusó el dirigente.

24/02/2019 -

Luego de hacer un diagnóstico severo sobre la situación económica, social y política del país, al evaluar la gestión de Cambiemos, el referente nacional del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, sostuvo que en estas elecciones se tiene "que construir la unidad política y popular más grande posible para echar a Macri".

"No podemos fallar, por nuestros hijos", arengó el dirigente en el cierre de un Plenario de Feminismo Popular en la sede de Suoem, en la ciudad capital. El encuentro, que concluyó al mediodía también contó con la participación de la diputada de la provincia de Buenos Aires, Patricia Cubría. A nivel local, el evento contó con la organización del Movimiento Evita, cuyo referente es Raúl Lorenzo.

Ante una sede colmada por cientos de militantes, Pérsico brindó un discurso encendido, en que no solo dirigió sus críticas al Gobierno nacional y su modelo, sino donde también llamó a los movimientos populares y organizaciones sociales, a unirse y tener protagonismo político en las próximas elecciones presidenciales.

Cuestionó que con el modelo del gobierno de Macri, "los recursos van al sector concentrado, donde muchos aportamos para pocos". Por eso insistió. "No podemos fallar, los sectores populares tenemos una única oportunidad que es en estas próximas elecciones, construir la unidad política y social necesaria para sacarnos de encima a estos tipos", manifestó.

Unidad

Al respecto, rescató que "las organizaciones sociales, los movimientos populares, hemos dado ejemplo de unidad en la diversidad. Hay muchas organizaciones y movimientos que piensan distinto, pero nos hemos unido para construir una agenda común y es así que conquistamos la emergencia social y construimos un programa y una agenda propias de las organizaciones sociales y populares, y vamos a participar en política todos juntos para expresar todo esto del Estado", recalcó.

Al retomar sus críticas contra el sistema liberal que gobierna el país, advirtió que "no solo es un sistema económico, de saqueo de nuestros bolsillos, sino también un sistema político. Y lo peor es que le robaron a los humildes, y no es ni siquiera la plata y las ilusiones, sino la política como herramienta de transformación, la única que tenemos los muchos para controlar a los pocos".

Al gobierno y sus representantes ideológicos les reprochó: "No se les cae una idea de cómo resolver los problemas de la gente, de cómo hacemos que nuestras provincias tengan desarrollo y trabajo, de cómo autoabastecernos de la producción agropecuaria. Hablan y hablan sin decir nada, porque la política no puede ser una cosa de las mayorías populares que no están representadas", por lo que reiteró su pedido de protagonismo a las organizaciones sociales en la próxima contienda.