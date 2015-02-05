CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de febrero de 2019

A LA 00.00 VERDADES SECRETAS

25/02/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR

(CONTINÚA)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.00 VERDADES SECRETAS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 EL FESTIVAL


CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN )

15.00 EL CLÁSICO MITRE VS.

BROWN DE ADROGUÉ

17.00 IRONSPORT

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO REGIONAL

2019 C. A. SARMIENTO VS. C.S

FERNÁNDEZ

20.30 CULTURAR TV

21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN )

22.30 VIVIR SANTIAGO

23.00 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA


CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA

COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

CINEMAX

08:41 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA

10:36 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW

12:46 HOMBRES DE NEGRO 2

14:28 RÁPIDOS Y FURIOSOS

16:28 EL ENCANTO DE LA BESTIA

18:10 LA TIERRA PERDIDA

20:21 SÍ SEÑOR

22:18 HOMBRES DE NEGRO 2

TNT

06:00 MARIANNE Y LA PÓCIMA DEL AMOR

08:41 OSCARS (R)

11:31 GUARDIANES DE LA GALAXIA

13:46 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

13:49 EL PATRIOTA

16:51 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

16:54 ZOOTOPIA

18:54 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

18:57 FURIA DE TITANES

20:52 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

20:55 FECHA 20 - SUPERLIGA 2018/2019

23:10 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

23:13 EL HOMBRE ARAÑA 2

01:40 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

01:43 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

TCM

01.07 TIERRA DE LOS MUERTOS

02.36 LOST

03.22 LOST

04.06 LA NIÑERA

04.30 LA NIÑERA

04.54 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.30 LA NIÑERA

06.55 LA NIÑERA

07.19 LOST

08.03 LOST

08.53 LOST

09.37 LOST

10.22 CASADOS...CON HIJOS

10.47 CASADOS...CON HIJOS

11.11 CASADOS...CON HIJOS

11.36 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.00 LA NIÑERA

12.25 LA NIÑERA

12.49 LOST

13.33 LOST

14.23 CASADOS...CON HIJOS

14.48 CASADOS...CON HIJOS

15.13 CASADOS...CON HIJOS

15.37 CASADOS...CON HIJOS

16.02 HOLLYWOOD ONE ON ONE

17.44 SPAWN

19.32 PERDIDOS EN EL ESPACIO

22.00 REC

23.28 TIERRA DE LOS MUERTOS

SPACE

03:37 JESSABELLE

05:10 VIDEOCLUB

06:00 BATTLESTAR GALÁCTICA: BLOOD &

CHROME

06:54 ÁGUILAS BAJO EL SOL

08:27 AGUA TURBIA

10:12 CIUDAD EN LLAMAS

11:48 AMOR Y TESORO

13:55 VIAJE 2: LA ISLA MISTERIOSA

15:37 SPACE JAM: EL JUEGO DEL SIGLO

17:19 JURASSIC WORLD - MUNDO

JURÁSICO

19:30 PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

22:00 EL SORPRENDENTE HOMBRE

ARAÑA


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(BELGRANO (S) Nº 1807)

+ EL MARTES 26, A LAS 19.30,

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL

PERFUME DE LA PROFECÍA”,

DE AHMAD DIAB.

+ JUEVES 28, A LAS 23,

CONCIERTO DEL VIOLINISTA

LUCIANO GUZMÁN.

+ EL 2 DE MARZO, A LAS 21,

DESFILE MODA SHOW 2019

DE LA ESCUELA Y AGENCIA

DE MODELOS HL. ACTUARÁ

TAMBIÉN LA ACADEMIA DE

BAILE SHOW DANZARTE.

+ EL 7 DE MARZO, A LAS

22.30, NACIDOS DEL TIEMPO.

INVITADOS: FACU ROBLES Y

BUENA VIBRA, EL SYMBOL Y

BENJAMÍN SANTILLÁN.

ADATISE

(LIBERTAD Nº 175)

+ EL JUEVES 28, A LAS

20, EN EL MARCO DEL

CICLO “VERANEARTE”, SE

REALIZARÁ UNA MUESTRA

DE VARIETÉ, ACROBACIA EN

TELAS, TAI CHI, PINTURA Y

TEATRO.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+ SÁBADO 2 DE MARZO, A LA

MEDIANOCHE, CONCIERTO

EXCLUSIVO DE “LOS ARCANOS

DEL DESIERTO”.

+ VIERNES 8 DE MARZO, A LAS

23, SALITRAL REALIZARÁ UNA

PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO.


CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 16.20 (Cast).

EL PRÍNCIPE ENCANTADOR

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY; A LAS 16.35 (Cast).

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACION (ATP)

HOY, A LAS 16.45 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 18.45 (Cast)

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY. A LAS 19.45 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY, A LAS 19 (Cast), 22 (Subt) Y

00.20 (Subt).

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN

HOY, A LAS 22.20 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

HOY, A LAS 16.15 (Cast), 18:20

(Cast), 20.20 (Cast) Y 22.30

VENGANZA (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

HOY, A LAS 19 (Cast) Y 22

GREEN BOOK:UNA

AMISTAD SIN FRONTERAS

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - A LAS 21.20 (Subt) Y 00

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 16.45 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

MIS HUELLAS A CASA ATP

C/L

CASTELLANO 2D: 17.20, 20, 22.20

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.40

SUBTITULADO 2D 22.40

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 17.20, 20, 22.20

LA GRAN AVENTURA

LEGO2. ATP

CASTELLANO 2D: 17.40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOSC/R

CASTELLANO 2D 20.20, 22.50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO

JUEVES)


 
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