CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 25 de febrero de 2019
A LA 00.00 VERDADES SECRETAS
Por El Liberal
25/02/2019 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 MINUTO PARA GANAR
(CONTINÚA)
23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.00 VERDADES SECRETAS
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 EL FESTIVAL
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN )
15.00 EL CLÁSICO MITRE VS.
BROWN DE ADROGUÉ
17.00 IRONSPORT
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TORNEO REGIONAL
2019 C. A. SARMIENTO VS. C.S
FERNÁNDEZ
20.30 CULTURAR TV
21.30 NOTICIERO 7 ( 2ª EDICIÓN )
22.30 VIVIR SANTIAGO
23.00 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA
COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
08:41 CORALINE Y LA PUERTA SECRETA
10:36 LA MEJOR AMIGA DE SHADOW
12:46 HOMBRES DE NEGRO 2
14:28 RÁPIDOS Y FURIOSOS
16:28 EL ENCANTO DE LA BESTIA
18:10 LA TIERRA PERDIDA
20:21 SÍ SEÑOR
22:18 HOMBRES DE NEGRO 2
TNT
06:00 MARIANNE Y LA PÓCIMA DEL AMOR
08:41 OSCARS (R)
11:31 GUARDIANES DE LA GALAXIA
13:46 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR
13:49 EL PATRIOTA
16:51 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR
16:54 ZOOTOPIA
18:54 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR
18:57 FURIA DE TITANES
20:52 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR
20:55 FECHA 20 - SUPERLIGA 2018/2019
23:10 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR
23:13 EL HOMBRE ARAÑA 2
01:40 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR
01:43 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
TCM
01.07 TIERRA DE LOS MUERTOS
02.36 LOST
03.22 LOST
04.06 LA NIÑERA
04.30 LA NIÑERA
04.54 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.30 LA NIÑERA
06.55 LA NIÑERA
07.19 LOST
08.03 LOST
08.53 LOST
09.37 LOST
10.22 CASADOS...CON HIJOS
10.47 CASADOS...CON HIJOS
11.11 CASADOS...CON HIJOS
11.36 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.00 LA NIÑERA
12.25 LA NIÑERA
12.49 LOST
13.33 LOST
14.23 CASADOS...CON HIJOS
14.48 CASADOS...CON HIJOS
15.13 CASADOS...CON HIJOS
15.37 CASADOS...CON HIJOS
16.02 HOLLYWOOD ONE ON ONE
17.44 SPAWN
19.32 PERDIDOS EN EL ESPACIO
22.00 REC
23.28 TIERRA DE LOS MUERTOS
SPACE
03:37 JESSABELLE
05:10 VIDEOCLUB
06:00 BATTLESTAR GALÁCTICA: BLOOD &
CHROME
06:54 ÁGUILAS BAJO EL SOL
08:27 AGUA TURBIA
10:12 CIUDAD EN LLAMAS
11:48 AMOR Y TESORO
13:55 VIAJE 2: LA ISLA MISTERIOSA
15:37 SPACE JAM: EL JUEGO DEL SIGLO
17:19 JURASSIC WORLD - MUNDO
JURÁSICO
19:30 PIRATAS DEL CARIBE: NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
22:00 EL SORPRENDENTE HOMBRE
ARAÑA
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(BELGRANO (S) Nº 1807)
+ EL MARTES 26, A LAS 19.30,
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL
PERFUME DE LA PROFECÍA”,
DE AHMAD DIAB.
+ JUEVES 28, A LAS 23,
CONCIERTO DEL VIOLINISTA
LUCIANO GUZMÁN.
+ EL 2 DE MARZO, A LAS 21,
DESFILE MODA SHOW 2019
DE LA ESCUELA Y AGENCIA
DE MODELOS HL. ACTUARÁ
TAMBIÉN LA ACADEMIA DE
BAILE SHOW DANZARTE.
+ EL 7 DE MARZO, A LAS
22.30, NACIDOS DEL TIEMPO.
INVITADOS: FACU ROBLES Y
BUENA VIBRA, EL SYMBOL Y
BENJAMÍN SANTILLÁN.
ADATISE
(LIBERTAD Nº 175)
+ EL JUEVES 28, A LAS
20, EN EL MARCO DEL
CICLO “VERANEARTE”, SE
REALIZARÁ UNA MUESTRA
DE VARIETÉ, ACROBACIA EN
TELAS, TAI CHI, PINTURA Y
TEATRO.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+ SÁBADO 2 DE MARZO, A LA
MEDIANOCHE, CONCIERTO
EXCLUSIVO DE “LOS ARCANOS
DEL DESIERTO”.
+ VIERNES 8 DE MARZO, A LAS
23, SALITRAL REALIZARÁ UNA
PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ
SU NUEVO DISCO.
CINES
SUNSTAR
LEGO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY, A LAS 16.20 (Cast).
EL PRÍNCIPE ENCANTADOR
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY; A LAS 16.35 (Cast).
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACION (ATP)
HOY, A LAS 16.45 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY, A LAS 18.45 (Cast)
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
HOY. A LAS 19.45 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
(2D) TERROR (+13 AÑOS)
HOY, A LAS 19 (Cast), 22 (Subt) Y
00.20 (Subt).
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA (2D)
CIENCIA FICCIÓN
HOY, A LAS 22.20 (Subt)
MIS HUELLAS A CASA (2D)
DRAMA (ATP)
HOY, A LAS 16.15 (Cast), 18:20
(Cast), 20.20 (Cast) Y 22.30
VENGANZA (2D)
ACCION (+ 16 AÑOS)
HOY, A LAS 19 (Cast) Y 22
GREEN BOOK:UNA
AMISTAD SIN FRONTERAS
(2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - A LAS 21.20 (Subt) Y 00
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY, A LAS 16.45 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MIS HUELLAS A CASA ATP
C/L
CASTELLANO 2D: 17.20, 20, 22.20
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA APTO 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 22.40
SUBTITULADO 2D 22.40
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN ATP
CASTELLANO 2D 17.20, 20, 22.20
LA GRAN AVENTURA
LEGO2. ATP
CASTELLANO 2D: 17.40
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
APTA 13 AÑOSC/R
CASTELLANO 2D 20.20, 22.50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO
JUEVES)