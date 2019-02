Premios Oscar: Roma ganó como mejor película extranjera

Hoy 23:16 -

La 91ra. entrega de los premios Oscar comenzó esta noche con el show de Queen y continuó, entre chistes, con la entrega de los primeros premios, entre los que se destacó Regina King como Mejor Actriz de Reparto, en una gala que no tiene conductor y en la que "Roma", del mexicano Alfonso Cuarón, asoma como la gran candidata.

Sin un anfitrión tras 30 años, la Academia parece haberle dado más tiempo a los presentadores y a los ganadores para agradecer y dar discursos.

Las comediantes Amy Poehler, Tina Fey y Maya Rudolph, quienes entregaron el premio a King por su papel en "Si la calle Beale hablase", de Barry Jenkis, realizaron chistes sobre la construcción del muro en la frontera México y Estados Unidos, además de la polémica que generó la Academia, que luego se echó atrás, de entregar cuatro premios en las tandas comerciales.

En tanto que el premio a Mejor Documental fue para "Free Solo", de Jimi Chin y Elizabeth Chai Vasarhelyi, quien agradeció a National Geographic por contratar a mujeres y negros.

Al comienzo de la gala, Queen, con Bryan May y Roger Taylor, sumando a Adam Lambert en la voz, fueron los encargados de un popurrí que incluyó clásicos como "We Will Rock You" y "We Are The Champions", con una proyección de Mercury en la pantalla de fondo y aplausos de pie.

El actor Rami Malek, que interpretó a Mercury y presente en la sala, está nominado por ese papel para Mejor Actor, premio que obtuvo en los Globo de Oro, en el Bafta y el Sindicato de Actores.

Luego, Melisa McCarty, vestida de forma estrafalaria como la reina Ana de Estuardo y lanzado chistes sobre la vestimenta, entregó el premio a Diseño de Vestuario al filme "Pantera Negra", primera cinta de Marvel nominada a Mejor Película.

“Roma”, la película del director mexicano Alfonso Cuarón en la que relata en clave semi autobiográfica su crianza en un casa de clase media en el D.F. de los 70, ganó hoy el premio Oscar a la mejor película en idioma extranjero que entrega la Academia de Cine de Hollywood, y se convirtió en el primer film en ganar este galardón en la historia de México.