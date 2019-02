"Chiquito" Bossio está de luto: murió su esposa por un ACV

25/02/2019 -

La esposa del ex arquero del seleccionado argentino de fútbol, Carlos Bossio, Ana Débora Lucero Bustamante, de 42 años, falleció en una clínica porteña debido a un accidente cerebrovascular (ACV) luego de dar a luz una beba sietemesina.

El ex jugador de 45 años posteó días atrás en su cuenta oficial de la red social Instagram un mensaje para su pareja: "Fuerza amor... no me aflojes guerrera de la vida. Te amo", ya que había padecido esa afección en los días previos al parto.

La niña, que era la primera hija de Bossio y su esposa, nació prematura con 1,100 kilogramos, mediante una cesárea practicada en una clínica porteña y su estado de salud se mantenía estable en las últimas horas.