La oposición se reunió en San Juan, donde se enfatizó en la "unidad"

Fotos MENSAJE. El mandatario provincial conversó con medios de San Juan, sobre la necesidad de "generar una alternativa", de cara a las elecciones.

25/02/2019 -

Tras su visita a la provincia de San Juan, el gobernador Gerardo Zamora, habló de su visión del futuro político de la Argentina en el plano electoral.

"Cuando tenemos oportunidades como la de venir a San Juan, de compartir ideas, políticas de Estado, generar estrategias en conjunto y aportar ideas positivas al país, me llena de satisfacción. Al igual que con (Sergio) Uñac, muchos gobernadores del país pensamos de la misma manera. A la unidad se llega conversando, y tenemos que construir desde esa idea, una alternativa, quienes no compartimos este modelo económico, de un sistema financiero sin crecimiento, sin producción, sin trabajo y para colmo, con endeudamiento", resaltó el mandatario santiagueño, a medios sanjuaninos.

El gobernador hizo estas declaraciones en el marco de su visita a la provincia cuyana, donde estuvieron reconocidos dirigentes como Roberto Lavagna, José Luis Gioja, Agustín Rossi, Verónica Magario, Julio Piumato, los gobernadores Juan Luis Manzur, Miguel Lifschitz, entre otros referentes políticos.

"Hay que salir de esta situación -amplió Zamora-, y para eso hay que romper la grieta. Eso es lo que pienso, y humildemente trato de hacer de mi parte en mi provincia. En el plano de la política nacional, pienso que no hay que excluir a nadie. Con todos los sectores de la oposición hay que armar un frente amplio y patriótico, como lo dijo (Roberto) Lavagna, para salir de esta lógica binaria. No sirve de nada la grieta. No es negocio político para nadie, es a lo sumo una trampa electoral".

Consultado sobre la posible participación de Cristina Fernández de Kirchner, contestó: "No descarto para nada a la expresidenta, aunque pueda o no compartir su candidatura. Y con respecto a algunos que sí plantean ese límite, el gobernador santiagueño remarcó: "En política no hay amores ni odios eternos".