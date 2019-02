La "Demoledora" Cativa peleará el 8 de marzo en el estadio Coliseo

Fotos CONFIRMADA. Luisa la "Demoledora" Cativa será una de las protagonistas de la velada del viernes 8 de marzo en el Coliseo.

La catamarqueña Luisa la "Demoledora" Cativa confirmó su presencia en la velada boxística del próximo viernes 8 de marzo, en el estadio Coliseo.

La subcampeona argentina de enfrentará a la santiagueña Luján "Chispita" Martínez, en la categoría hasta 54 kilogramos, en uno de los combates amateurs más importantes de la cartelera.

Las restantes peleas serán las siguientes: Gabriel Loto vs. Luis Morales, en 64 kg; Gonzalo Latorre vs. Cristian Arganaraz, en 60 kg; Milton Saavedra vs. Exequiel Paoli, en 64 kg; Luis Bórquez vs. José "Mojarrita" Agüero, en 60 kg; Sebastián Martínez vs. Pablo Corzo, en 75 kg.

Las entras se venden en: estadio Coliseo, Pollería Alberdi, Academia Díaz, Club Coronel Suárez y Gym Spartan.