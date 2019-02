Piden que Cristina informe si se va de su casa más de tres días

Fotos JUSTICIA. Además de Cristina, De Vido y Lázaro Báez, son los otros acusados en el caso de la obra pública.

25/02/2019 -

El fiscal federal Diego Luciani pidió que la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner, así como el resto de los acusados en el caso por las irregularidades de la obra pública, le informen a la justicia cada vez que se ausenten de sus domicilios por más de tres días "bajo apercibimiento de decretarse su rebeldía y disponerse su detención".

La solicitud fue hecha por Luciani ante el Tribunal Oral Federal 2, que tiene a su cargo el juicio contra Cristina Kirchner y otros acusados y que comenzará a fines de mayo, luego de detectar que dos imputados salieron del país en varias oportunidades sin comunicarlo al tribunal, informaron.

Si bien ninguno tiene restricciones de dicha naturaleza, el fiscal entendió que la cercanía al inicio del juicio modificó la situación: "La gravedad de los hechos imputados -cuya eventual sentencia condenatoria no habrá de ser de ejecución condicional-, las características de ejecución de las maniobras, la proximidad de la audiencia de debate y los compromisos internacionales que ha asumido el Estado argentino de investigar y sancionar hechos de corrupción, tornan necesario en esta avanzada etapa del proceso adoptar mayores recaudos para asegurar que los imputados se encuentran a derecho y que posean un domicilio cierto en el que puedan ser notificados o habidos inmediatamente en caso de ser requeridos por el tribunal", indicó.

El tribunal ahora debe resolver si hace lugar al pedido. Si eso ocurre, la medida alcanzará a la ex presidenta y a otros acusados, pero no a todos. Ocurre que el ex ministro Julio De Vido, el ex funcionario de esa cartera, Carlos Kirchner -primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y el empresario Lázaro Báez están presos, mientras que el ex secretario de Obras Públicas José López se encuentra con custodia permanente en el programa de Protección de Testigos e Imputados luego de declarar como arrepentido en el caso de los cuadernos de coimas.