Ringo Starr y Santana encabezan los festejos por los 50 años de Woodstock

25/02/2019 -

El ex beatle Ringo Starr y Carlos Santana encabezarán el concierto celebración por los 50 años del Festival de Woodstock, que se llevará a cabo entre el 16 y el 18 de agosto, en Bethel, en el estado de Nueva York, el mismo lugar donde en 1969 se desarrolló el mítico encuentro musical. Así lo anunció el sitio oficial del predio, que se disputa con Michael Lang, organizador original del festival, quien intentará reeditarlo en otro escenario, el mote de celebración formal del aniversario del acontecimiento. Ringo Starr actuará el 16, en una jornada en la que también se presentarán Arlo Guthrie y Edgar Winter; Santana hará lo propio el 17, junto a los Doobie Brothers; en tanto que aún no se informó cuál será la grilla de la última jornada. El otro concierto aniversario, organizado por Lang, se realizará a 200 kilómetros de la sede original y aunque se afirma que ya hay 40 artistas confirmados, aún no se confirmó la grilla. En una entrevista con Rolling Stone, Santana había anticipado que participaría de este evento, y que iba a invitar "a quien quiera que ande por ahí, sea Joan Baez o miembros de Sly Stone, y voy a tocar canciones de Santana. Vamos a ser la banda estable, pero quiero poder honrar a quienes todavía siguen en carrera, y quizás invitar a raperos como Common o Kendrick Lamar".