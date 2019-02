Víctimas, indignadas y decepcionadas con Francisco

25/02/2019 -

Algunas de las víctimas de abusos por parte del clero manifestaron ayer su indignación y decepción por las palabras del papa Francisco tras la cumbre celebrada en el Vaticano al considerar que no hay medidas concretas sino solo frases hechas.

El español Miguel Hurtado, que denunció abusos sexuales en el pasado por parte de un monje de la abadía de Montserrat y es uno de los portavoces de la Organización Global de Víctimas (ECA), afirmó que las palabras del papa Francisco han sido como ‘un guantazo’.

"Hoy el papa Francisco ha dado un guantazo a todas las víctimas de pederastia de los cinco continentes que han llegado hasta Roma para exigir explicaciones", dijo el psiquiatra y activista al termino del discurso de Francisco.

Hurtado denunció que la mitad del discurso del Pontífice estuviese dedicada a ‘los abusos fuera de la Iglesia’.

"Nosotros hemos sido abusados dentro de la Iglesia, por sacerdotes católicos, por monjes y maestros católicos. Esperábamos una respuesta que el Papa no nos ha dado", agregó.

"No ha hablado de entregar a la Justicia a los responsables, de entregar los documentos a la magistratura y no destruirlos cómo desveló uno de los obispos, no ha dicho que los responsables de los abusos van a perder su puesto de trabajo, ni de indemnizar económicamente a las víctimas", lamentó.

El italiano Francesco Zanardi, presidente de la Red de Víctimas del país, también lamentó que el Papa ha pronunciado solo ‘frases hechas’ y no ha hablado de "procedimientos concretos, de dimisiones de obispos, de denuncias a la magistratura".

Calificó esta reunión de ‘gran desilusión’, al igual que el discurso del Papa.

Afirmó que "la campaña de tolerancia cero anunciada por el Vaticano se convertido en credibilidad cero" sentenció.