VIDEOS | Oscar 2019: la gran noche de Green Book y Alfonso Cuarón

"Green book", el film protagonizado por Viggo Mortensen se llevó tres galardones. Roma fue el mejor film extranjero y, Alfonso Cuarón, el mejor director.

Fue una noche donde no hubo un solo ganador sino que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas usó una estrategia que le sirvió en otras nominaciones: repartió los galardones. La ceremonia 91° del Oscar tuvo a Roma como una de las máximas ganadoras, junto a Rapsodia bohemia.

El film de Peter Farrelly se llevó tres Oscar, la historia basada en la vida de Freddie Mercury y Queen obtuvo cuatro; la mexicana Roma y Pantera Negra, tres; y Nace una estrella y La favorita, uno.

El arranque fue diferente a galas anteriores. La música fue el eje: Queen hizo un mix de dos de sus máximos hits y se sumó la voz del cantante Adam Lambert, con "We will rock you" y "We are the champions". El cierre era lógico: hubo una ovación de pie.

Hacia el final de la ceremonia, los actores tuvieron su momento. Rapsodia bohemia volvió a tener otro punto alto. Rami Malek se llevó el Oscar por su interpretación protagónica en la que encarnó al cantante Freddie Mercury. "No habré sido la primera opción, pero dio resultado. Gracias a Queen por permitirme ser una pequeña parte de su fenomenal legado", comentó en el escenario.

La sorpresa se la llevó la categoría a la mejor actriz. Ganó Olivia Colman, por La favorita, donde interpretó el papel de la conflictuada reina Ana de Inglaterra. Fue un momento inesperado ya que las apuestas ponían a Glenn Close como la gran candidata.

Lo que se esperaba, ocurrió. Alfonso Cuarón se llevó el premio al mejor director por Roma, que consiguió tres Oscar. No se lo entregó cualquiera. Fue Guillermo del Toro, otro mexicano, que el año pasado ganó por La forma del agua.

El punto máximo de la noche fue el de la mejor película. Con las categorías que se llevó Roma, incluida la de film extranjero, era difícil que se impusiera en el cierre. Por eso, Green book, la mejor perfilada de todas las demás, tuvo su noche de gloria. Peter Farrelly, un cineasta que siempre hizo comedias, se llevó la distinción mayor en una premiación repartida, por este drama encabezado por Viggo Mortensen.

Todos los premios:

Mejor película: ​Green book

Mejor director​​: Alfonso Cuarón, por Roma

​Mejor actriz protagonista​: ​Olivia Colman, por La favorita

​Mejor actor protagonista​: ​Rami Malek, por Bohemian Rhapsody

Mejor guión original​: Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, por Green Book​

Mejor guión adaptado​: ​Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott y Spike Lee, por El infiltrado del KKKlan

​Mejor actor de reparto: ​Mahershala Ali, por Green Book

Mejor actriz de reparto: ​Regina King, por Si la calle Beale hablase

Mejor documental: Free Solo

Mejor maquillaje y peinado: El vicepresidente

Mejor diseño de vestuario: Pantera Negra

Mejor diseño de producción: Pantera Negra

Mejor fotografía: ​Alfonso Cuarón, por Roma

​Mejor música original: Pantera Negra

​Mejor canción original: ​Shallow, de Nace una estrella

Mejor edición de sonido: Bohemian Rhapsody

Mejor mezcla de sonido: Bohemian Rhapsody

​Mejor película en idioma extranjero: ​Roma

​Mejor edición: ​Bohemian Rhapsody

Mejor película animada​: ​Spider-Man: Un nuevo universo

​Mejor efectos visuales: ​El primer hombre en la luna

Mejor corto de animación​: ​Bao

​Mejor corto documental: Period. End Of Sentence​

Mejor cortometraje: Skin