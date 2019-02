Mauricio Macri: "Tenemos una economía que ya empieza a ordenarse”

Hoy 11:35 -

Mauricio Macri se mostró con María Eugenia Vidal durante una recorrida por las obras hidrícas de la cuenca del río Salado; y admitió que el país todavía "está atravesando los coletazos de 2018, pero la diferencia es que hoy ya tenemos una economía que empieza a ordenarse".

El Presidente también destacó las posibilidades de abrir mercados como los de la India y Vietnam, países que visitó recientemente.

Acompañado por la gobernadora María Eugenia Vidal, el mandatario visitó la localidad bonaerense de Roque Pérez durante una recorrida por las obras hídricas de la cuenca del río Salado. "Estas obras son las bases para construir ese país que todos queremos, sin negar las dificultades que tenemos”, dijo sobre las mismas.

Durante su discurso en el lugar, el mandatario volvió a resaltar la necesidad de entender que "no se puede gastar más de lo que uno tiene" y que tampoco "se puede vivir de prestado. " "Eso lo estamos ordenando", afirmó.

Además, destacó la importancia de su última gira oficial, durante la que visitó Vietnam y la India acompañado de unos 100 empresarios: "Les podemos vender muchísimo, no solo productos como granos sino también, por ejemplo, dulce de leche. Son grandes oportunidades de llevar el trabajo argentino al mundo. Y las tenemos ahí, nosotros podemos. Tenemos que seguir trabajando en la línea en la que vamos. Seguir ordenando nuestras cosas, no esperar que los de afuera vengan a arreglarnos nuestros problemas. Y sentarnos siempre a dialogar, ver qué cosas estamos haciendo mal y que tenemos que dejar de hacer. Y dar esa discusión con honestidad, diciendo la verdad, no mintiéndole más a la gente de que las cosas pueden ser gratis y después las terminamos pagando mal".

El mismo Macri incluso se permitió bromear con el apodo que la mayoría de la oposición le endilga: “Qué particularidad esto. Que Vidal y Macri, el gato, terminan las obras del arroyo El Gato. Es una cosa bastante particular".