CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 26 de febrero de 2019

26/02/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.45 VERDADES SECRETAS

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

19.00 TPA NOTICIA





CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA (R) 1

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO. MITRE VS. BROWN DE ADROGUÉ

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO REGIONAL 2019 C. A. COMERCIO VS. C. A. CENTRAL CÓRDOBA (F)

20.30 EL PODIO

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF





CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR





PELÍCULAS

CINEMAX

03.23 DOMINO

05.49 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

06.08 DUELO DE TITANES

08.27 LA TIERRA PERDIDA

10.39 EL NUEVO MUNDO

13.22 LIBEREN A WILLY

15.26 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

17.46 GAME OF THRONES ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

18.07 JUNTOS... PERO NO TANTO

19.59 RÁPIDOS Y FURIOSOS

22.00 GAME OF THRONES 06 EPS 04

23.12 PISTOLERO





TNT

02.43 DESTINO FINAL 5

04.15 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.31 LA GRAN AVENTURA LEGO

08.13 UN HOMBRE DIFERENTE

10.10 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

10.13 AJUSTE DE CUENTAS

12.16 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

12.19 EL PATRIOTA

15.22 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

15.25 ZOOTOPIA

17.31 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

17.34 SOY LEYENDA

19.25 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

19.28 EL HOMBRE ARAÑA 2

22.00 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA FUERZA

00.39 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.52 LO MEJOR DE PREMIOS OSCAR

01.55 DESTINO FINAL 5

TCM

05.06 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.31 LA NIÑERA

06.55 LA NIÑERA

07.20 LA NIÑERA

07.44 LOST

08.28 LOST

09.12 LOST

09.57 LOST

10.41 CASADOS...CON HIJOS

11.06 CASADOS...CON HIJOS

11.31 CASADOS...CON HIJOS

11.56 LA NIÑERA

12.20 LA NIÑERA

12.44 LA NIÑERA

13.08 LOST

13.53 LOST

14.37 CASADOS...CON HIJOS

15.02 CASADOS...CON HIJOS

15.27 CASADOS...CON HIJOS

15.52 SPAWN

17.34 PERDIDOS EN EL ESPACIO

20.00 TONTO Y RE-TONTO

SPACE

02.12 ARENA. DESAFÍO MORTAL

03.51 ICEMAN

06.00 COMBATE

07.31 AMOR Y TESORO

09.39 BIENVENIDO A LA JUNGLA

11.21 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

13.01 EL REY ESCORPIÓN 4

15.01 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

17.31 DRAGONHEART 3

19.22 EL SORPRENDENTE HOMBRE ARAÑA

22.00 SPL 2. TIEMPO DE CONSECUENCIAS





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS (BELGRANO (S) Nº 1807)

 HOY, A LAS 19.30, PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL PERFUME DE LA PROFECÍA”, DE AHMAD DIAB.

JUEVES 28, A LAS 23, CONCIERTO DEL VIOLINISTA LUCIANO GUZMÁN.

 EL 2 DE MARZO, A LAS 21, DESFILE MODA SHOW 2019 DE LA ESCUELA Y AGENCIA DE MODELOS HL. ACTUARÁ TAMBIÉN LA ACADEMIA DE BAILE SHOW DANZARTE.

 EL 7 DE MARZO, A LAS 22.30, NACIDOS DEL TIEMPO. INVITADOS: FACU ROBLES Y BUENA VIBRA, EL SYMBOL Y BENJAMÍN SANTILLÁN.





ADATISE (LIBERTAD Nº 175)

 EL JUEVES 28, A LAS 20, EN EL MARCO DEL CICLO “VERANEARTE”, SE REALIZARÁ UNA MUESTRA DE VARIETÉ, ACROBACIA EN TELAS, TAI CHI, PINTURA Y TEATRO.





CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

 SÁBADO 2 DE MARZO, A LA MEDIANOCHE, CONCIERTO EXCLUSIVO DE “LOS ARCANOS

DEL DESIERTO”.

VIERNES 8 DE MARZO, A LAS 23, SALITRAL REALIZARÁ UNA PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ SU NUEVO DISCO.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 16.20 (Cast).

EL PRÍNCIPE ENCANTADOR

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY; A LAS 16.35 (Cast).

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACION (ATP)

HOY, A LAS 16.45 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 18.45 (Cast)

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY. A LAS 19.45 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY, A LAS 19 (Cast), 22 (Subt) Y

00.20 (Subt).

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN

HOY, A LAS 22.20 (Subt)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

HOY, A LAS 16.15 (Cast), 18:20

(Cast), 20.20 (Cast) Y 22.30

VENGANZA (2D)

ACCION (+ 16 AÑOS)

HOY, A LAS 19 (Cast) Y 22

GREEN BOOK:UNA

AMISTAD SIN FRONTERAS

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - A LAS 21.20 (Subt) Y 00

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY, A LAS 16.45 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

MIS HUELLAS A CASA ATP

C/L

CASTELLANO 2D: 17.20, 20, 22.20

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 22.40

SUBTITULADO 2D 22.40

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 17.20, 20, 22.20

LA GRAN AVENTURA

LEGO2. ATP

CASTELLANO 2D: 17.40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOSC/R

CASTELLANO 2D 20.20, 22.50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)