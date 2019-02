"Amo a mi hija con mi alma, fue su cumpleaños y no pude saludarla"

Fotos PEDIDO. El padre de la menor se expresó a través de su cuenta de Facebook, mientras tanto la menor continúa en La Banda con su madre.

26/02/2019 -

Mientras la Justicia de Buenos Aires y de La Banda deliberan competencia para definir el futuro de la niña, que ayer cumplió tres años y es hija de una médica de La Banda, su padre también hizo un descargo público en su cuenta de Facebook.

La disputa por la tenencia y el régimen de vista entre los padres de la menor sumó un nuevo capítulo, luego de que Diego Redolfi -médico residente en Carmen de Patagones- diera a conocer su versión de los hechos a través de un video.

Como se recordará, el caso tomó estado público cuando la madre de la niña -la Dra. Mariel Figueroa- a través de un video pedía que le restituyeran a su hija, quien había sido sacada de la casa con una orden judicial de la provincia de Buenos Aires, pero avalada por la jueza de Familia de La Banda, Dra. Natalia Taboada.

Redolfi se presentó con la policía en la casa de la médica y se llevó a la niña. Tras la viralización del video de la madre, la Dra. Taboada revocó la medida judicial de la jueza de Carmen de Patagones y ordenó que la pequeña regresara a su casa, con su madre.

Pasaron más de 24 horas hasta que la niña fue hallada en La Pampa. Desde entonces permanece con su madre en La Banda.

Mientras tanto, el padre de la menor criticó el accionar de la jueza Taboada de La Banda por ‘sacar una resolución 12 horas después de haber aprobado la suya’ para que se llevara a su hija a Carmen de Patagones.

Según expresó el médico, está "agobiado" de las "cuestiones legales" y realizó un "pedido de reflexión" por la situación que le toca atravesar.

"No tengo un perfil mediático, pero dadas las circunstancias extremas me tengo que expresar y explicar situaciones que han sido de conocimiento público. Con la madre de mi hija vinimos a vivir a Carmen de Patagones hace dos años y hace seis meses nos separamos, y fue una situación difícil como toda separación con hijo de por medio", comenzó la grabación.

"Inicié una demanda por cuidado personal y en ese ínterin me llega una denuncia de violencia de género por parte de la madre, que es totalmente falsa, yo no soy una persona violenta. De hecho la Justicia la desestimó por falta de pruebas", expresó.

En su monólogo, el médico sostiene que en medio de la batalla legal, la médica expresa su deseo de regresar a nuestra provincia con la menor, pero él se opone. "El centro de vida de mi hija es aquí, aquí tiene su jardín. Eso iba a llevar un tiempo que ella no estaba dispuesta esperar y por eso fuera de la ley se fugó".

"Hace cuatro meses que no veo a mi vida. Pasó un proceso largo. El desgaste emocional fue muy duro. La jueza de Carmen de Patagones la intimó y ella nunca cumplió y por eso no quedó más remedio que ir a buscarla", enfatizó.

Además contó que "la jueza Taboada recibe el oficio y accede al pedido de la jueza de aquí. Con la policía voy a la casa y retiro a mi hija. Con mi hija en brazos, papito te amo, papito te extraño y cuando la traje de regreso cumpliendo con la ley, me frenan en La Pampa y sin darme demasiadas explicaciones me obligan a detenerme".

Sobre el proceso de restitución manifestó: "La policía tampoco entendía por qué la misma jueza que doce horas antes, la jueza Taboada, me había dejado llevar a mi hija, ella disponía otra medida. Una cosa inexplicable. A la madrugada viene una comisión de Trata de Persona y me llevó a mi hija".

"No se puede explicar cómo una jueza en 24 horas cambia dos veces una resolución, aparentemente ella está investigando una causa por violencia de género que inició en La Banda y no existe nada de eso", reveló el médico.

Entre lágrimas, expresó: "Hace cuatro meses que no veo a mi hija. No se puede entender que un padre esté impedido de ver a su hija. Es más que obvio y cae de maduro que los niños necesitan tanto el amor de su madre como el de su padre y yo siempre fui un padre presente".

"Mi hija se crió conmigo, estuve siempre con ella, la amo con toda mi alma. Estuve cuatro meses para verla y puedo verla dos días. Hoy cumple años y estuve llamando desde el mediodía y no puedo comunicarme con ella para saludarla. No voy a bajar los brazos, yo no quiero sacársela a su madre ni mucho menos, pero los hijos deben estar con sus dos padres", finalizó.