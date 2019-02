Gabriel Milito podría ser el sucesor de Benítez

Fotos CICLO. Gabriel Milito ya tuvo un paso por Estudiantes de La Plata.

26/02/2019 -

Gabriel Milito es el principal candidato de la dirigencia de Estudiantes de La Plata para suceder a Leandro Benítez, que decidió dar un paso al costado tras la derrota con Talleres, al tiempo que Pablo Quatrocchi tomará las riendas del equipo desde hoy y su interinato se prolongará para los partidos con Racing y Gimnasia.

Ayer por la mañana se reunieron en el predio de City Bell el presidente Juan Sebastián Verón y el resto de los responsables del fútbol, como Osvaldo Lombardi, el secretario técnico, Agustín Alayes, y el gerente de fútbol, Diego Ronderos, y decidieron iniciar conversaciones con Milito.

El ex técnico del "Pincha", Independiente y O’Higgins de Chile se comprometió a analizar la propuesta y desde la dirigencia le dieron un plazo de no más de 15 días para responder. Por ahora no hay otros nombres, ya que la idea es convencer a Milito y no debilitar la imagen de otros posibles candidatos.