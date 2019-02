El delantero Lisandro López: "No logramos nada aún"

Fotos EMBLEMA. "Licha" López viene de ser fundamental en la victoria de Racing sobre su clásico rival de Avellaneda

26/02/2019 -

El capitán de Racing Club, Lisandro López, expresó su satisfacción por haberle ganado el clásico a Independiente y afirmó que lograr el título "es el deseo a muerte" que tiene desde que regresó a la institución de Avellaneda.

"Lograr el título es el deseo a muerte que tengo desde que volví al club. Pero, además es un objetivo que nos pusimos todos en el grupo de cara a este campeonato. Pero, no tenemos que equivocar el camino. No logramos nada aún", dijo el delantero en conferencia de prensa.

Sobre sus lágrimas al final del encuentro contra Independiente, López comentó: "Se juntaron un montón de cosas, me siento un privilegiado de jugar a casi los 36 años en un club grande, de poder jugar un clásico, ganarlo y, además, estar peleando el campeonato. Fueron muchas cosas que hicieron que me emocione y la alegría lógica de ganar el partido".

"Para el plantel es un empujón bárbaro, es un envión anímico importante y ojalá que lo podamos capitalizar bien. Por momentos, el equipo intentó y tuvo la pelota, por momentos fue superado, Independiente es un gran equipo que juega muy bien al fútbol. Tuvimos la intención de tener la pelota y las ganas de ganar el partido hicieron la diferencia, pudimos marcar en los momentos justos", aseguró.

López respaldó al entrenador Eduardo Coudet y pidió por su continuidad.

"El Chacho es un técnico que trabaja bien y, además, se preocupa mucho porque el grupo esté óptimo en todo momento. Y a mí me da mucha confianza y me permite actuar con libertad adentro de la cancha. En lo personal, me gustaría que se le de continuidad al proyecto del entrenador. Se ha logrado una identidad futbolística que le gusta a la gente y eso es muy bueno. Pero, esas son decisiones que dependen de él y también de los dirigentes", sostuvo "Licha".