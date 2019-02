Pasó una fecha con pocos cambios en la tabla

Fotos PARIDAD. Sarmiento y Sp. Fernández y un empate con sabor a poco.

26/02/2019 -

El Torneo Regional Federal Amateur tuvo acción el pasado domingo para los equipos santiagueños y lo cierto es que hubo poco cambio en las tres zonas de la Región Centro. El partido de la fecha se jugó en Fernández, donde el escolta de la Zona 2, Independiente recibió al líder Central Argentino. El 2 a 2 final le permitió al Albo seguir mandando. Belgrano de Nueva Esperanza empató de local con Unión Santiago y se subió a la cima junto a Vélez de San Ramón, por la Zona 1. En la Zona 3, Güemes, que tuvo fecha libre, sigue siendo el cómodo puntero. Así están las tablas:

ZONA 1: Vélez (SR) y Belgrano (NE) 7 puntos; Unión Santiago 5, Los Dorados y Sp. Comercio de Campo Gallo 4.

ZONA 2: Central Argentino 13; Independiente 11; Sp. Fernández 7; Sarmiento 6, SP. Tintina 4; Malbrán 0.

ZONA 3: Güemes 10; Social Bañado 5; Instituto 4; Comercio y Central Córdoba (F) 3.

Próxima fecha (6º). Zona 1: Vélez vs. Belgrano; Los Dorados vs. Unión Santiago. Libre: S. Comercio (CG.)

Zona 2. Independiente (I) vs. Malbrán; Sarmiento vs. C. Argentino; S. Tintina vs. S. Fernández. Zona 3. Bañado vs. C. Córdoba (F); Güemes vs. Instituto. Libre: Comercio.