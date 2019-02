Nicolás Burdisso tampoco cree que Boca es candidato

26/02/2019 -

El director deportivo de Boca, Nicolás Burdisso, se refirió a la actualidad del "Xeneize" y la constante búsqueda de mejorar el nivel de cara a la Libertadores, aunque avisó: "La Copa no se gana hoy, se construye hoy".

"Hoy no podemos ser candidatos a la Copa. Tenemos que presentarnos el 5 de marzo en Bolivia con el mejor equipo posible. No se gana hoy, se construye hoy. Se gana en diciembre, con un mercado grande en el medio. Hoy tenemos que empezar a construir el equipo. Todavía no somos el equipo que queremos ser y es algo normal con solamente siete partidos. Lo importante es tener las ideas claras: si vos sabés qué querés hacer y tenés un diagnóstico, todo es más fácil", explicó Burdisso en diálogo con Fox Sports.

Asimismo, con respecto a las críticas que recibe el equipo de Gustavo Alfaro por su falta de juego, el mánager del conjunto de la Ribera sostuvo: "Gustavo tenía hambre, quería la posibilidad y necesitamos gente que quiera venir a Boca porque no es un momento para cualquiera. Necesita tiempo, más allá de todo, está consiguiendo resultados porque ganó cuatro partidos", cerró.