"Al hallar a Estela vi mucha sangre; Nahuel quiso abrazarla, pero no lo dejé"

26/02/2019 -

"Cuando encontramos el cuerpo de Estela (López) me sorprendió la cantidad de sangre. Nahuel quiso abrazarla, pero no lo dejé. No sé qué pudo haber pasado y es increíble que aún no haya una hipótesis, ni se sepa por qué la mataron".

Aún consternado, Ángel Díaz pasó ayer por tribunales para declarar por el asesinato de la empresaria, pero el trámite fue suspendido. Como se recordará el cuerpo de la víctima fue encontrado el 23 de diciembre del 2015 en su casa de San Martín casi Moreno.

En diálogo con EL LIBERAL, el empleado administrativo (contratado por Rolando Auad) manifestó: "Creo que se trata de mi tercera declaración en la causa. Siempre me hicieron preguntas diferentes".

Requerido si era verdad que Estela quiso vender un aserradero que poseía en Monte Quemado o un campo por $ 8.000.000, Díaz fue cauto: "De lo primero no me contaron absolutamente nada. Y en cuanto a lo segundo, creo que la operación fue hecha antes del fallecimiento de don Rolando, pero no sé montos ni nada de eso".

Vínculo con Nahuel

Al referirse al hijo de la víctima, Nahuel, Díaz indicó: "Se podría decir que tenemos una relación de empleado a patrón y algo de confianza también".

Consultado sobre las características en el estilo de administrar entre Rolando y Estela, el testigo manifestó: "Diferían en algunos puntos, pero no tanto".

Profundizó: "Con el fallecimiento de Rolando se hicieron algunos cambios en el aserradero. Algunas personas fueron cesanteadas. Algunos iniciaron juicios, creo quedan aún tres procesos pendientes".

¿Fue amenazada en ese entonces Estela, indagó EL LIBERAL. "No se llegó a ese extremo", respondió Díaz. "Tras la muerte de ella, todo cambió. La gente se alejó un poco y también golpeó el negocio. No puedo hacer ninguna hipótesis, tampoco conozco las de la gente, más cuando no te lo dicen".