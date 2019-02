"Que Dios lo bendiga y lo ayude"

Fotos MENOR. A cargo de la Dinaf

Consultada por un contacto con el menor o sus padres, la víctima manifestó: "No tuve contacto, y no pedí hablar con ellos, pero no porque no quiera contacto, sino simplemente porque entiendo que ellos como padres también deben estar afectados".

"Reitero y vuelvo a decir como lo hice desde el primer día, él es un niño y es víctima de los adultos, yo no lo voy a condenar. Él necesita y debe recibir ayuda. Ojalá Dios lo bendiga, lo ampare y que salga adelante con esta situación esta criatura", enfatizó la maestra.