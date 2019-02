"‘Hablé con la fiscal; conté cómo fueron los hechos"

26/02/2019 -

Mientras tanto, la Dra. María del Pilar Gallo solicitó que la vicedirectora sea citada a la Unidad Fiscal para tomarle su declaración testimonial. Por ello Alejandra arribó al palacio de Justicias pasadas las 12 de ayer.

‘Yo hablé con la Dra. Gallo, ella me explicó todo lo que hicieron y cómo se trabajó en el caso. Además le pedí por el niño para que lo ayuden. Ella me había citado para el jueves, pero la persona encargada de notificarme no lo hizo’, contó la educadora.

Además explicó: "Le revelé cómo sucedieron los hechos y ella me contó todas las medidas que dispuso. También me dio en mano el oficio con el que tengo que ir mañana (por hoy) al juzgado de capital para que me examine el médico forense".