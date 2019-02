"Me niego a dormir de noche porque sueño que alguien me ataca", dijo la docente agredida

Fotos DAMNIFICADA. La docente pasará más de 30 días fuera de las aulas hasta tanto se reponga emocionalmente.

26/02/2019 -

Rodeada del amor de su familia, amigos, y colegas, Alejandra Roxana Díaz -la vicedirectora de la escuela primaria Normal Banda- se recupera de las heridas emocionales y físicas que le causó el brutal ataque de un alumno de 14 años.

Conmocionada aún por lo que le tocó vivir la mañana del pasado lunes 18, la docente nuevamente habló con EL LIBERAL y manifestó que aún sufre las consecuencias del lamentable ataque. Pero, remarcó: "Estoy contenida por el amor de mi familia".

La docente manifestó que por prescripción médica estará por lo menos treinta días alejada de sus funciones en la institución bandeña. "Por ahora me dieron 30 días, pero los médicos que me dijeron que este proceso llevará más tiempo; soy una persona físicamente fuerte pero emocionalmente estoy muy afectada. Estoy medicada porque aún tengo crisis de llantos", expresó la educadora.

Según contó la "seño Alejandra" -como hace más de 23 años la llaman sus alumnos- "Por las noches me niego a dormir porque tengo pesadillas y sueño que alguien me ataca. Me cambiaron las pastillas, me dieron otras más fuertes".

Te recomendamos: Grave: adolescente de 14 años apuñaló a una docente

Además, la vicedirectora del establecimiento bandeño contó que si bien las heridas físicas están cicatrizando, las heridas emocionales son las que más le cuesta reponerse. "No quiero ni pasar por la calle del frente de la escuela", sostuvo.

Te recomendamos: Video: los primeros minutos tras el ataque a la vicedirectora

Y ahondó: "Yo amo mi trabajo; yo a las 7.20 ya llegaba a trabajar. Había veces que me quedaba hasta las 14 porque había papás que no buscaban a los chiquitos; y sobre todo quiero a mi escuela porque ahí hice mi formación no solo como docente sino también como alumna de la primaria y la secundaría, pero lamentablemente no estoy en condiciones de ir.

Para hablar con la gente, para poder sentarme a comer tengo que tomar los ansiolíticos".

Contención y apoyo

La docente manifestó que recibió apoyo de sus colegas y de las autoridades del Consejo. "Cuando llegué al Consejo de Educación me recibieron con mucha alegría, me dieron muestras de afecto y se pusieron a mi disposición y se solidarizaron conmigo", contó.

Te recomendamos: "Hace siete días que venía planeando cómo matarla a la profesora de historia"

"Con esta tragedia me di cuenta que mucha gente me quiere porque recibí salutaciones de muchas personas, de las autoridades gremiales y de los padres de mis alumnos. Además hoy (por ayer) recibí la visita de la-, me brindó un cálido saludo, solidarizándose conmigo, su apoyo total y ofreciéndose a colaborar en todo lo que hiciera falta y recomendándome que me tome todo el tiempo que sea necesario para sanar mi alma y poder volver a mi trabajo", expresó Alejandra.

La educadora finalizó diciendo: "Tengo muchas ganas de estar bien, por mí, por mi familia, estoy poniendo todo de mi parte para poder seguir con mi vida normal".

Cabe remarcar que durante el ataque, la maestra recibió al medios diez heridas punzantes en los brazos, y otra en el cuello y oreja.